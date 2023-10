“Sii dolce con me” di Mariangela Gualtieri, una poesia che ci insegna a vivere con amore

Mariangela Gualtieri è una delle voci più interessanti della poesia italiana contemporanea.

Fra i suoi componimenti più celebri c’è senza ombra di dubbio “Bello mondo“, che è stato recitato da Jovanotti sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 e ha emozionato i milioni di spettatori del Festival.

Gratitudine, amore, tenerezza nei confronti del sé, del mondo che ci circonda e della cultura, delle lettere che ci hanno plasmato: questa è la cifra della poetica di Mariangela Gualtieri, fatta di armonie, pause, parole semplici che associate ad altre creano commoventi accostamenti.

La poesia che vogliamo condividere con voi oggi si intitola “Sii dolce con me”: sono versi che ci inondano, già ad un primo sguardo, della delicatezza e della tenerezza che caratterizzano l’amore per la vita.

“Sii dolce con me” di Mariangela Gualtieri

Sii dolce con me. Sii gentile.

È breve il tempo che resta. Poi

saremo scie luminosissime.

E quanta nostalgia avremo

dell’umano. Come ora ne

abbiamo dell’infinità. Ma non avremo le mani. Non potremo

fare carezze con le mani.

E nemmeno guance da sfiorare

leggere.

Una nostalgia d’imperfetto

ci gonfierà i fotoni lucenti. Sii dolce con me.

Maneggiami con cura.

Abbi la cautela dei cristalli

con me e anche con te.

Quello che siamo

è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei

e affettivo e fragile, tiepido. La vita ha bisogno

di un corpo per essere e tu sii dolce

con ogni corpo. Tocca leggermente leggermente poggia il tuo piede

e abbi cura

di ogni meccanismo di volo

di ogni guizzo e volteggio

e maturazione e radice

e scorrere d’acqua e scatto

e becchettio e schiudersi o

svanire di foglie

fino al fenomeno

della fioritura,

fino al pezzo di carne sulla tavola

che è corpo mangiabile

per il mio ardore d’essere qui. Ringraziamo. Ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci –

questo essere corpi scelti

per l’incastro dei compagni

d’amore. Nei libri.

La salvezza nella poesia

Difficile descrivere a parole la straordinarietà dei versi di Mariangela Gualtieri. “Sii dolce con me” è una poesia che trasuda amore, in ogni sua forma: amore per l’altro, amore per sé stessi, amore per il mondo che ci circonda.

Come sempre, la voce della poetessa di Cesena risuona nelle orecchie, e da lì penetra il corpo, le vene, il cuore. Arriva fino in fondo come un placido nutrimento per la nostra anima.

È vero che nella parola risiede un angolo di incomunicabilità. Eppure, Gualtieri riesce a tramutare l’incomunicabilità in magia.

Così, “Sii dolce con me” ci parla della nostalgia di ciò che è stato e di ciò che ancora non siamo, e ci invita ad amare, ad amarci, a stare al mondo con delicatezza, ad avere cura e a essere cura:

“La vita ha bisogno

di un corpo per essere e tu sii dolce

con ogni corpo. Tocca leggermente leggermente poggia il tuo piede

e abbi cura”.

Mariangela Gualtieri

Mariangela Gualtieri (Cesena, 1951) è una poetessa e scrittrice italiana.

Laureata in architettura allo IUAV di Venezia, ha scoperto la vocazione poetica dopo il 1983, dopo aver fondato, insieme al regista e amico Cesare Ronconi, l’innovativa compagnia Teatro Valdoca.

L’opera di Mariangela Gualtieri spesso accentua l’inadeguatezza della parola alla comunicazione umana (“per il linguaggio che può simulare la sapienza”) ed il bisogno di ricerca di semplicità nel codice linguistico per poter narrare la bellezza del mondo.

Le sue poesie sono intrise di bellezza, di delicata armonia, di gratitudine nei confronti del mondo e delle lettere.

© Riproduzione Riservata