“Se fosse tuo figlio…”, una poesia dedicata alla bambina naufragata nel Mediterraneo

Il corpo di una bimba di 5 mesi è stato trovato sulla spiaggia di Sorman, in Libia. La piccola indossava ancora il suo pigiama. È una delle vittime del naufragio del barcone di migranti avvenuto lo scorso 13 giugno a largo della Libia, a circa 10 chilometri da Zawya. Lo riportano il sito Mediterraneo Cronaca e via Twitter Alarm Phone, il telefono che rilancia gli Sos dei migranti. Nel naufragio avevano perso la vita 12 persone sulle circa 30 a bordo. A lei e a tutti i bambini che ogni giorno lottano per sopravvivere, dedichiamo questa poesia di Sergio Guttilla.

Una poesia

Se fosse tuo figlio

riempiresti il mare di navi

di qualsiasi bandiera.

Vorresti che tutte insieme

a milioni

facessero da ponte

per farlo passare.

Premuroso,

non lo lasceresti mai da solo

faresti ombra

per non far bruciare i suoi occhi,

lo copriresti

per non farlo bagnare

dagli schizzi d’acqua salata.

Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,

uccideresti il pescatore che non presta la barca, urleresti per chiedere aiuto,

busseresti alle porte dei governi

per rivendicarne la vita.

Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,

odieresti il mondo, odieresti i porti

pieni di navi attraccate.

Odieresti chi le tiene ferme e lontane

Da chi, nel frattempo

sostituisce le urla

Con acqua di mare.

Se fosse tuo figlio li chiameresti

vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso.

Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti

vorresti spaccargli la faccia,

annegarli tutti nello stesso mare.

Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa

non è tuo figlio, non è tuo figlio.

Puoi dormire tranquillo

E sopratutto sicuro.

Non è tuo figlio.

È solo un figlio dell’umanità perduta,

dell’umanità sporca, che non fa rumore.

Non è tuo figlio, non è tuo figlio.

Dormi tranquillo, certamente

non è il tuo.

