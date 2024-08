Salvatore Quasimodo, le 5 poesie più celebri e di successo

Share on Email

Salvatore Quasimodo è stato un poeta italiano, esponente di rilievo dell’ermetismo. Ha contribuito alla traduzione di testi classici e soprattutto dei lirici greci ma anche di opere teatrali di William Shakespeare e Molière.

Per il suo genio e la sua sensibilità è stato vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1959. Oggi, in occasione dell’anniversario della sua nascita, vi proponiamo cinque delle sue più belle poesie.

Salvatore Quasimodo, le poesie più belle

Ed è subito sera Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera ***************** .Ora che sale il giorno Finita è la notte e la luna

si scioglie lenta nel sereno,

tramonta nei canali. È così vivo settembre in questa terra

di pianura, i prati sono verdi

come nelle valli del sud a primavera.

Ho lasciato i compagni,

ho nascosto il cuore dentro le vecchi mura,

per restare solo a ricordarti. Come sei più lontana della luna,

ora che sale il giorno

e sulle pietre bette il piede dei cavalli! ***************** .Già la pioggia è con noi Già la pioggia è con noi,

scuote l’aria silenziosa.

Le rondini sfiorano le acque spente

presso i laghetti lombardi,

volano come gabbiani sui piccoli pesci;

il fieno odora oltre i recinti degli orti. Ancora un anno è bruciato,

senza un lamento, senza un grido

levato a vincere d’improvviso un giorno. ***************** .Fresche di fiumi in sonno Ti trovo nei felici approdi,

della notte consorte,

ora dissepolta

quasi tepore d’una nuova gioia,

grazia amara del viver senza foce. Vergini strade oscillano

fresche di fiumi in sonno: E ancora sono il prodigo che ascolta

dal silenzio il suo nome

quando chiamano i morti. Ed è morte

uno spazio nel cuore. ***************** .Imitazione della gioia Dove gli alberi ancora

abbandonata più fanno la sera,

come indolente

è svanito l’ultimo tuo passo

che appare appena il fiore

sui tigli e insiste alla sua sorte. Una ragione cerchi agli affetti,

provi il silenzio nella tua vita. Altra ventura a me rivela

il tempo specchiato. Addolora

come la morte, bellezza ormai

in altri volti fulminea.

Perduto ho ogni cosa innocente,

anche in questa voce, superstite

a imitare la gioia. Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo nasce a Modica nel 1901. Il padre è capostazione, e da piccolo Salvatore viaggia molto; anche la sua adolescenza trascorre serena, all’insegna degli spostamenti in diversi paesi siciliani per via del lavoro paterno.

Eclettico per natura, Quasimodo si stanca subito delle attività cui si dedica. Nel corso dell’età adulta si destreggia con vari mestieri, fra cui il commesso, il disegnatore tecnico, il contabile, l’impiegato al genio civile… tutte mansioni che può svolgere grazie al suo diploma da geometra. Ma ciò che non lo stanca mai è lo studio delle lettere, a cui si dedica parallelamente alle attività saltuarie. Si appassiona così tanto ai classici e all’arte della scrittura che ben presto comincia a scrivere.

Intanto, a Milano ottiene una cattedra per l’insegnamento della letteratura. Il cognato Elio Vittorini ha un grande ruolo nella carriera di Salvatore Quasimodo: è proprio lui che presenta lo scrittore agli intellettuali legati alla rivista letteraria Solaria, dove vengono pubblicate le prime poesie dell’autore.

Presto, Salvatore Quasimodo si lega ai poeti ermetici e fa dell’ermetismo la sua cifra poetica. Le sue raccolte affrontano i temi più disparati ma, soprattutto dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, larga parte della sua produzione è dedicata esclusivamente alla tematica bellica e all’impegno civile. Nel 1959 gli viene conferito il Premio Nobel per la Letteratura. Muore improvvisamente a Napoli, nel 1968.

