Roald Dahl, “Il mio insegnante non era gentile come il tuo”

Il mio insegnante non era gentile come il tuo è una poesia di Roald Dahl, il geniale autore di capolavori per bambini e ragazzi.

È una poesia che fa un elogio agli insegnanti di oggi, rispetto alla vecchia e troppo severa generazione d’insegnanti.

Roald Dahl sembra affermare che la scuola non deve essere un incubo per i ragazzi. Una classe ridotta senza un orecchio strappato via dal loro insegnante di storia quando non si ricordavano le date.

Le generazioni più avanti con l’età ricordano oggi con un sorriso la bacchetta, simbolo dell’insegnamento, che sin trasformava in vera arma contro l’ignoranza studentesca.

Quanti sono stati i bambini e i ragazzi puntiti a stare dietro la lavagna o a mettere il cappello con le orecchie da somaro?

Per fortuna i tempi cambiano e Roald Dahl ha addirittura composto una poesia per elogiare gli insegnanti e l’insegnamento dei nostri tempi.

Da parte nostra un grazie a tutti gli insegnanti.

Il mio insegnante non era gentile come il tuo, Roald Dahl

Il mio insegnante non era così gentile come il tuo.

Il suo nome era Mister Unsworth e insegnava storia.

E quando non sapevi la data ti prendeva per l’orecchio

E iniziava a contorcerti mentre eri lì seduto, paralizzato dalla paura.

Ti torceva e torceva e torceva l’orecchio e te lo torceva sempre di più.

Finché alla fine l’orecchio si staccava e cadeva sul pavimento.

La nostra era una classe piena di ragazzi con un orecchio solo. Sono sicuro che fossero otto.

Che se li erano fatti strappare perché non conoscevano una data.

Quindi lodiamo adesso gli insegnanti, oggi sono tutti così bravi

E il tuo in particolare è assolutamente divino.

(traduzione Libreriamo ©)

****************************

My Teacher Wasn’T Half As Nice As Yours Seems To Be, Roald Dahl

My teacher wasn’t half as nice as yours seems to be.

His name was Mister Unsworth and he taught us history.

And when you didn’t know a date he’d get you by the ear

And start to twist while you sat there quite paralysed with fear.

He’d twist and twist and twist your ear and twist it more and more.

Until at last the ear came off and landed on the floor.

Our class was full of one-eared boys. I’m certain there were eight.

Who’d had them twisted off because they didn’t know a date.

So let us now praise teachers who today are all so fine

And yours in particular is totally divine.