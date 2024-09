“Quando tu mi hai scelto” (1933) di Pedro Salinas, poesia sul potere dell’amore

Quando tu mi hai scelto di Pedro Salinas è una delle più belle dichiarazioni d’amore che si possono donare alla persona amata. È un tributo che il poeta spagnolo fa alla donna che ama con tutta la sua vita, nella consapevolezza che la storia d’amore possa anche finire.

Quando tu mi hai scelto è il Poema 62 della raccolta di poesie La voz a ti debida (La voce a te dovuta) di Pedro Salinas, pubblicata per la prima volta nel 1933.

La voce a te dovuta è composta da settanta componimenti che nel loro insieme possono essere considerati come un unico poema d’amore, toccando appunto i vari aspetti dei sentimenti provati dal poeta per la donna di cui si era innamorato.

Era l’estate del 1932 Lei era Katherine Reading (poi diventata Whitmore) una giovane ragazza americana che, dopo una laurea in lingua e letteratura spagnola, va in Spagna per seguire un corso sulla generazione del 1898, tenuto proprio da Pedro Salinas all’Università Internazionale Estiva di Santander, di cui il poeta era tra i fondatori e segretario generale.

Pedro Salinas era sposato con Margarita Bonmatí Botella la quale si oppose alla relazione del marito con la ragazza americana in tutti i modi. La donna spagnola tentò anche il suicidio nel 1935, che poi di fatto fu la causa che convinse Katherine a chiudere la storia con il poeta.

Ma, leggiamo immediatamente questa poesia d’amore di Pedro Salinas per viverne la magia e la bellezza.

Quando tu mi hai scelto di Pedro Salinas

Quando tu mi hai scelto

– fu l’amore che scelse –

sono emerso dal grande anonimato

di tutti, del nulla.

Sino allora

mai ero stato più alto

delle vette del mondo.

Non ero mai sceso più sotto

delle profondità

massime segnalate

sulle carte di mare.

E la mia allegria era

triste, come lo sono

quei piccoli orologi,

senza braccio cui cingersi,

senza carica, fermi.

Ma quando mi hai detto : “Tu”

– a me, sì, a me, fra tutti –

più in alto ormai di stelle

o coralli sono stato.

E la mia gioia

ha preso a girare, avvinta

al tuo essere, nel tuo pulsare.

Possesso di me tu mi davi,

dandoti a me.

Ho vissuto, vivo. Fino a quando?

So che tu tornerai

indietro. E quando te ne andrai

ritornerò a quel sordo

mondo, indistinto,

del grammo, della goccia,

nell’acqua, nel peso.

Sarò uno dei tanti

quando non ti avrò più.

E perderò il mio nome,

i miei anni, i miei tratti,

tutto perduto in me, di me.

Ritornato all’ossario immenso

di quelli che non sono morti

e non hanno più nulla

da morire nella vita.

*******************

Cuando tú me elegiste, Pedro Salinas

Cuando tú me elegiste

-el amor eligió-

salí del gran anónimo

de todos, de la nada.

Hasta entonces

nunca era yo más alto

que las sierras del mundo.

Nunca bajé más hondo

de las profundidades

máximas señaladas

en las cartas marinas.

Y mi alegría estaba

triste, como lo están

esos relojes chicos,

sin brazo en que ceñirse

y sin cuerda, parados.

Pero al decirme: “tú”

a mí, sí, a mí, entre todos-,

más alto ya que estrellas

o corales estuve.

Y mi gozo

se echó a rodar, prendido

a tu ser, en tu pulso.

Posesión tú me dabas

de mí, al dárteme tú.

Viví, vivo. ¿Hasta cuándo?

Sé que te volverás

atrás. Cuando te vayas

retornaré a ese sordo

mundo, sin diferencias,

del gramo, de la gota,

en el agua, en el peso.

Uno más seré yo

al tenerte de menos.

Y perderé mi nombre,

mi edad, mis señas, todo

perdido en mí, de mí.

Vuelto al osario inmenso

de los que no se han muerto

y ya no tienen nada

que morirse en la vida.