“Quando sarai vecchia” (1893) di William Butler Yeats poesia sull’amore non corrisposto

Quando sarai vecchia (When You Are Old) di William Butler Yeats è una poesia che mette in scena il rimpianto di un amore perduto, di un amore che cessa o che non vivrà mai.

L’amore non corrisposto è protagonista da sempre di molte opere e di molte poesie. William Butler Yeats ha contribuito con questi versi a farci riflettere sul tema dell’amore da tutelare come la cosa più preziosa.

Nei versi del poeta irlandese evidentemente c’è anche il monito a non perdere l’opportunità di un amore vero e duraturo. La poesia molto probabilmente fu scritta pensando a Maud Gonne, attrice e attivista irlandese impegnata nel femminismo e per liberare l’Irlanda dal controllo Britannico.

Yeats incontrò per la prima volta Gonne nel 1889, quando aveva 23 anni, e se ne innamorò immediatamente. Nelle sue memorie, scrive che quell’incontro fu

Yeats era totalmente innamorato di Maud Gonne, alla quale dedicò molte delle sue poesie e la rese protagoniste di diverse sue opere. Quando sarai vecchia fu pubblicata nella seconda raccolta poetica di William Butler Yeats, The Rose (1893).

Ma leggiamo questa poesia di William Butler Yeats per coglierne la bellezza e il potente significato.

Quando sarai vecchia di William Butler Yeats

Quando sarai vecchia e grigia e piena di sonno,

E ti appisolerai accanto al fuoco, sfoglierai questo libro,

E leggi lentamente, e sogni il dolce sguardo

Che avevano un tempo i tuoi occhi, e la loro ombra profonda.

Quanti hanno amato i tuoi momenti di felice grazia

E amarono la tua bellezza con amore falso o vero,

Ma un uomo solo amò la tua anima pellegrina,

E ha amato i dolori del tuo volto mutevole;

Piegati ora accanto all’ardente griglia del camino

Sussurra, con tristezza, come l’amore scomparve,

E si è aggirato sui monti sopra di te,

E nascose il suo viso in una miriade di stelle.

********************

When You Are Old, William Butler Yeats

When you are old and grey and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim soul in you,

And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,

Murmur, a little sadly, how Love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face amid a crowd of stars.