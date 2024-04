“La Seconda Venuta” (1919), la poesia di Yeats sulla fine del Mondo

La Seconda Venuta è una delle poesie più famose di William Butler Yeats che sembra mettere in scena il caos, la distruzione, l’anarchia, la violenza della nostra epoca.

La poesia profetizza una Seconda Venuta, ovvero l’Apocalisse e la seconda venuta di Cristo sulla Terra, come promesso nel Nuovo Testamento.

Ma l’autore irlandese immagina un Salvatore diverso, una “Bestia rozza, strisciante”, una sfinge dinoccolata che si desta nel deserto e si dirige verso Betlemme.

Yeats scrisse The Second Coming nel 1919, e fu pubblicata due anni dopo nel suo volume Michael Robartes and the Dancer (1921).

Yeats riteneva che il mondo fosse alle soglie della fine. L’apocalisse sembrava essere vicina.

Dopo aver dato vita a nuove e meravigliose invenzioni, tutto era andato in frantumi. In diverse parti del mondo la guerra aveva preso il sopravvento. La Prima guerra mondiale (1914-1918, l’insurrezione di Pasqua in Irlanda del 1916, la Rivoluzione russa del 1917.

Se ci pensiamo le stesse sensazioni che stiamo vivendo di questi tempi.L’olocausto nucleare, le distruzioni di massa, lo scontro tra culture, la violenza imperante portano inesorabilmente alla disillusione collettiva. Il Baratro e La Bestia sembrano prendere il sopravvento.

Se riflettiamo quell’epoca sembra richiamare la nostra. La tecnologia fa passi da gigante, ma il mondo sembra sprofondare verso la sua fine. Per questo ci ha colpito La Seconda Venuta che invitiamo a leggere. È davvero stupenda!

La seconda venuta di William Butler Yeats

Turbinando nel cerchio che si allarga

Il falco non può sentire il falconiere

Le cose cadono a pezzi, il centro non può tenere.

Pura anarchia dilaga nel mondo

La marea insanguinata s’innalza è dovunque

La cerimonia dell’innocenza è annegata.

I migliori mancano di ogni convinzione mentre i peggiori

Sono pieni di intensa passione.

Certo è imminente una rivelazione

Certo è imminente la seconda venuta

La seconda venuta! Difficile pronunciare queste parole

Un ampio squarcio fuor dallo Spiritus Mundi

Tormenta la mia visione;

Da qualche parte nelle sabbie del deserto

Una forma con il corpo di leone e la testa di uomo

Bianco lo sguardo e senza pietà come il sole

Muove le sue zampe lente. Tutto intorno

Spirali fosche di uccelli del deserto.

Il buio discende: adesso intendo

Che venti secoli di granitico sonno

Erano condannati all’incubo da una culla ondeggiante

E quale bestia orrenda, ora che alfine è venuta la sua ora

Striscia verso Betlemme per venire al mondo?

********************

The Second Coming, William Butler Yeats

Turning and turning in the widening gyre

The falcon cannot hear the falconer;

Things fall apart; the centre cannot hold;

Mere anarchy is loosed upon the world,

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere

The ceremony of innocence is drowned;

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;

Surely the Second Coming is at hand.

The Second Coming! Hardly are those words out

When a vast image out of Spiritus Mundi

Troubles my sight: somewhere in sands of the desert

A shape with lion body and the head of a man,

A gaze blank and pitiless as the sun,

Is moving its slow thighs, while all about it

Reel shadows of the indignant desert birds.

The darkness drops again; but now I know

That twenty centuries of stony sleep

Were vexed to nightmare by a rocking cradle,

And what rough beast, its hour come round at last,

Slouches towards Bethlehem to be born?