“Primavera” di William Shakespeare, la poesia sul timore del tradimento

La poesia Primavera (Spring) di William Shakespeare offre un’immagine originale del risveglio della natura primaverile. Non è solo la natura a risvegliarsi, ma pure i “sensi”, la passione. Non solo, romanticismo quindi, ma carnalità. È come sempre i primi a soffrirne sono proprio gli uomini, in preda alla loro insicurezza.

William Shakespeare è il maestro dell’intrigo e in questo canto gioca con ironia sul romanticismo primaverile. Il Bardo mette in scena una diversa immagine della primavera, dove il risveglio naturale coincide con il risveglio delle passioni.

La primavera nell’originale interpretazione di Shakespeare non alimenta l’amore tra le coppie, ma accende la scintilla del sospetto. L’arrivo del “canto del cuculo” diventa timore per gli uomini che vanno nei campi a lavorare lasciviando le loro donne sole a casa.

Primavera è una canzone presente in una delle prime commedie teatrali di William Shakespeare, Pene d’amor perdute (Love’s Labour’s Lost), composta probabilmente tra il 1593 ed il 1596.

Ma leggiamo il testo di questa originale poesia per scoprirne il significato

Primavera di William Shakespeare

Quando le margherite sono fiorite e le violette blu

E le coccinelle tutte bianche-argento

e becchi di cuculo di colore giallo

Dipingono di gioia i prati,

Il cuculo, allora, su ogni albero,

si prende gioco degli uomini sposati, perché così canta,

Cucù;

Cucù, cucù: Oh, parola di paura,

sgradevole per un orecchio sposato!

Quando i pastori piangono su canne d’avena,

e le allegre allodole sono gli orologi degli aratori,

Quando le tartarughe camminano, i corvi e le cornacchie,

e le fanciulle indossano le loro camicie estive,

Il cuculo, allora, su ogni albero,

si prende gioco degli uomini sposati, perché così canta,

Cuculo;

Cucù, cucù: Oh parola di paura,

Sgradevole per un orecchio sposato!

(traduzione di Libreriamo)

Spring, William Shakespeare

When daisies pied and violets blue

And lady-smocks all silver-white

And cuckoo-buds of yellow hue

Do paint the meadows with delight,

The cuckoo then, on every tree,

Mocks married men; for thus sings he,

Cuckoo;

Cuckoo, cuckoo: Oh word of fear,

Unpleasing to a married ear!

When shepherds pipe on oaten straws,

And merry larks are plowmen’s clocks,

When turtles tread, and rooks, and daws,

And maidens bleach their summer smocks,

The cuckoo then, on every tree,

Mocks married men; for thus sings he,

Cuckoo;

Cuckoo, cuckoo: Oh word of fear,

Unpleasing to a married ear!