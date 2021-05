Poetry Slam, vince l’italiano Giuliano Logos

Il concorso

Si è tenuta a Parigi dal 10 al 16 maggio la Coppa del Mondo di Poetry Slam. Per la prima volta nella storia della competizione internazionale, giunta alla quindicesima edizione, un artista rappresentante l’Italia si aggiudica la vittoria. Durante la finale Giuliano Logos ha performato sette brani di Poetry Slam, in lingua italiana, da lui scritti e interpretati, accompagnato dalla proiezione della traduzione in tempo reale.

I Poetry Slam

l Poetry Slam sono spettacoli di poesia performativa in forma di competizioni, in cui diversi artisti si sfidano interpretando i propri versi e vengono valutati da una giuria composta da cinque persone estratte tra il pubblico. Nato a Chicago nel 1987 dalla mente del poeta americano Marc Kelly Smith con lo scopo di riportare la poesia tra la gente, il format del Poetry Slam è strettamente connesso al genere letterario della Spoken Word. Il format del Poetry Slam è oggi diffuso in tutto il mondo: circa 100 nazioni hanno sviluppato un proprio circuito nazionale. Migliaia di performer si sfidano in competizioni regionali, nazionali e internazionali in cui i protagonisti si esibiscono e gareggiano con il supporto di traduzioni proiettate.

Giuliano Logos

Giuliano Logos è un artista performativo, poeta, scrittore, rapper di origine pugliese trapiantato a Roma — è membro e cofondatore del collettivo di artisti WOW – Incendi Spontanei, che dal 2018 promuove la divulgazione culturale nella Capitale e in tutta Italia, realizzando eventi legati all’arte performativa incentrati sul coinvolgimento del pubblico, sull’internazionalizzazione della poesia orale e sulla diffusione di pratiche di vita sostenibile attraverso l’arte, in collaborazione con Istituti Internazionali di Cultura, Ambasciate, Università e realtà di promozione del territorio locali e nazionali. Ha già rappresentato il nostro Paese all’European Poetry Slam Championship del 2016 ed esser stato per tre volte Campione per l’AREA SUD (Puglia-Calabria-Basilicata) del Campionato LIPS.

L’interpretazione di Giuliano Logos

Quando i poeti di tutto il mondo recitano le loro poesie davanti al pubblico di Slam Poetry, superano i confini del linguaggio e dell’immaginario. La Coppa del Mondo di Poesia Slam sta determinando al di là delle separazioni, dei cliché, delle bandiere e dei loro ideali lirici, al di là degli accenti e dei fonemi. Giuliano Logos, durante la finale della Coppa del Mondo ha interpretato sette diversi brani: “Quattrocento anni”, sul problema della degradazione della plastica, “Federico”, sulla vita di Federico II di Svevia, “3040”, sulla questione degli sbarchi dei migranti, “Terroni” sull’emigrazione al nord, “Date loro fuoco”, sul senso di riscatto generazionale, “Tempoflex” e “Oltre” sul rapporto tra l’essere umano e il tempo all’interno della sua società.