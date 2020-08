Le poesie più belle di Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges è ritenuto uno dei più importanti e influenti scrittori del ventesimo secolo. Narratore, poeta e saggista, è famoso sia per i suoi racconti fantastici, in cui ha saputo coniugare idee filosofiche e metafisiche con i classici temi del fantastico, sia per la sua più ampia produzione poetica. Vi proponiamo, in occasione del suo anniversario di nascita, alcune delle poesie più amate di Jorge Luis Borges.

Il tempo

Il tempo è un fiume che mi trascina,

ma sono io quel fiume;

è un tigre che mi divora,

ma sono io quella tigre;

è un fuoco che mi consuma,

ma sono io quel fuoco.

Il mondo, disgraziatamente, è reale;

io, disgraziatamente, sono Borges.

È l’amore

È l’amore. Dovrò nascondermi o fuggire.

Crescono le mura delle sue carceri, come in un incubo atroce.

La bella maschera è cambiata, ma come sempre è l’unica.

A cosa mi serviranno i miei talismani:

l’esercizio delle lettere, la vaga erudizione,

le gallerie della Biblioteca, le cose comuni,

le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno?

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.

È, lo so, l’amore: l’ansia e il sollievo di sentire la tua voce,

l’attesa e la memoria, l’orrore di vivere nel tempo successivo.

È l’amore con le sue mitologie, con le sue piccole magie inutili.

C’è un angolo di strada dove non oso passare.

Il nome di una donna mi denuncia.

Mi fa male una donna in tutto il corpo.

Amicizia

Non posso darti soluzioni per tutti i problema della vita

Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,

Però posso ascoltarli e dividerli con te.

Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro,

Però quando serve starò vicino a te.

Non posso evitarti di precipitare,

Solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cadi.

La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei,

Però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.

Non giudico le decisioni che prendi nella vita,

Mi limito ad appoggiarti a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi.

Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti,

Però posso offrirti lo spazio necessario per crescere.

Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore,

Però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo.

Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere,

Solamente posso volerti come sei ed essere tua amica.

In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico in quel momento sei apparso tu…

Non sei né sopra né sotto né in mezzo non sei né in testa né alla fine della lista,

Non sei ne il numero 1 né il numero finale

e tanto meno ho la pretesa

di essere il 1° il 2° o il 3° della tua lista

Basta che mi vuoi come amica:

non sono gran cosa,

però sono tutto quello che posso essere.

Ti offro

Ti offro strade difficili, tramonti disperati,

la luna di squallide periferie.

Ti offro le amarezze di un uomo

che ha guardato a lungo la triste luna.

Ti offro i miei antenati, i miei morti,

i fantasmi a cui i viventi hanno reso onore col marmo:

il padre di mio padre ucciso sulla frontiera di Buenos Aires,

due pallottole attraverso i suoi polmoni, barbuto e morto,

avvolto dai soldati nella pelle di una mucca;

il nonno di mia madre – appena ventiquattrenne –

a capo di un cambio di trecento uomini in Perù,

ora fantasmi su cavalli svaniti.

Ti offro qualsiasi intuizione sia

nei miei libri, qualsiasi virilità o vita umana.

Ti offro la lealtà di un uomo

che non è mai stato leale.

Ti offro quel nocciolo di me stesso

che ho conservato, in qualche modo –

il centro del cuore che non tratta con le parole,

né coi sogni e non è toccato dal tempo,

dalla gioia, dalle avversità.

Ti offro il ricordo di una

rosa gialla al tramonto,

anni prima che tu nascessi.

Ti offro spiegazioni di te stessa,

teorie su di te, autentiche e sorprendenti notizie di te.

Ti posso dare la mia tristezza,

la mia oscurità, la fame del mio cuore;

cerco di corromperti con l’incertezza,

il pericolo, la sconfitta.

Il sogno

Se il sonno fosse (c’è chi dice) una

tregua, un puro riposo della mente,

perché, se ti si desta bruscamente,

senti che t’han rubato una fortuna?

Perché è triste levarsi presto? L’ora

ci deruba d’un dono inconcepibile,

intimo al punto da esser traducibile

solo in sopore, che la veglia dora

di sogni, forse pallidi riflessi

interrotti dei tesori dell’ombra,

d’un mondo intemporale, senza nome,

che il giorno deforma nei suoi specchi.

Chi sarai questa notte nell’oscuro

sonno, dall’altra parte del tuo muro?

L’innamorato

Luna, avorio, strumenti musicali, rose,

lampade e il segno di Durer,

le nove cifre e lo sfuggente zero,

devo fingere che queste cose esistano.

Devo fingere che nel passato c’erano

Persepoli e Roma e che una sabbia

sottile ha misurato il destino di una torre

che le età del ferro hanno disfatto.

Devo pensare alle armi e alle fiamme

delle epopee e ai mari plumbei

che rosicchiano i pilastri della terra.

Devo fingere che ci sono gli altri. E’ falso.

Ci sei solo tu. Tu, mia ventura

e sventura, inesauribile e pura.

La luna

C’è tanta solitudine in quell’oro.

La luna delle notti non è la luna

che vide il primo Adamo. I lunghi secoli

della veglia umana l’hanno colmata

di antico pianto. Guardala. È il tuo specchio.

Il terzo uomo

Invio questo poema

(per ora accettiamo tale parola)

al terzo uomo che s’incrociò con me l’altra notte,

non meno misterioso di quello di Aristotele.

Il sabato uscii.

La notte era piena di gente;

ci fu certamente un terzo uomo,

come ce ne fu un quarto ed un primo.

Non so se ci guardammo;

andava verso Paraguay, io verso Cordova.

Forse lo hanno generato queste parole;

non saprò mai il suo nome.

So che c’è un sapore che predilige.

So che ha guardato lentamente la luna.

Non è impossibile che sia morto.

Leggerà ciò che scrivo e non saprà

che mi rivolgo a lui.

Nell’oscuro avvenire

possiamo essere rivali e rispettarci

o amici e volerci bene.

Ho eseguito un gesto irreparabile,

ho stabilito un legame.

In questo mondo quotidiano,

che somiglia tanto

al libro delle Mille e Una Notte,

non c’è un solo gesto che non corra il rischio

di essere un’operazione di magia,

non c’è un solo fatto che non possa essere il primo

di una serie infinita.

Mi domando che ombre getteranno

questi oziosi versi.

