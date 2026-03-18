18 poesie per il papà: i versi più belli per dirgli “ti voglio bene” nella Festa del papà

Le poesie per il papà nascono spesso da parole che non riusciamo a dire.. Non perché non le sentiamo, ma perché non troviamo il modo giusto per dirle. Restano lì, tra un gesto e un silenzio, tra un ricordo e il tempo che passa senza accorgercene.

Eppure quelle parole esistono. I più grandi poeti hanno provato a scriverle. Da Camillo Sbarbaro a Salvatore Quasimodo, fino a Alda Merini e Pablo Neruda, la poesia ha raccontato uno dei legami più profondi e complessi della vita: quello tra padre e figli.

Per questo abbiamo selezionato 18 poesie per il papà, perfette da dedicare per la Festa del Papà, ma capaci di parlare e far sentire loro tutto l’affetto che meritano in qualsiasi momento dell’anno.

In occasione della Festa del Papà, le poesie per il papà diventano uno dei modi più intensi per esprimere ciò che spesso non riusciamo a dire a parole.

Da sempre i poeti hanno raccontato il rapporto tra padre e figli attraverso versi capaci di attraversare il tempo, trasformando esperienze personali in emozioni universali.

In questa selezione abbiamo raccolto alcune delle poesie più belle della letteratura italiana e internazionale, perfette da dedicare al proprio padre: un gesto semplice, ma capace di lasciare un segno.

Queste poesie raccontano il lato più intimo del rapporto con il padre: l’affetto, i ricordi d’infanzia e quei momenti che restano impressi nel tempo.

E di quell’ altra volta mi ricordo che la sorella, mia piccola ancora, per la casa inseguivi minacciando. (la caparbia avea fatto non so che) Ma raggiuntala che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore: che avevi visto te inseguir la tua piccola figlia e, tutta spaventata, tu vacillante l’attiravi al petto e con carezze dentro le tue braccia avviluppavi come per difenderla da quel cattivo ch’era il tu di prima.

Padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso, egualmente t’amerei. Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno che la prima viola sull’opposto muro scopristi dalla tua finestra e ce ne desti la novella allegro. Poi la scala di legno tolta in spalla di casa uscisti e l’appoggiasti al muro. Noi piccoli stavamo alla finestra.

Se mi tornassi questa sera accanto lungo la via dove scende l’ombra azzurra già che sembra primavera, per dirti quanto è buio il mondo e come ai nostri sogni in libertà s’accenda di speranze di poveri di cielo io troverei un pianto da bambino e gli occhi aperti di sorriso, neri neri come le rondini del mare. Mi basterebbe che tu fossi vivo, un uomo vivo col tuo cuore è un sogno. Ora alla terra è un’ombra la memoria della tua voce che diceva ai figli: – Com’è bella notte e com’è buona ad amarci così con l’aria in piena fin dentro al sonno – Tu vedevi il mondo nel plenilunio sporgere a quel cielo, gli uomini incamminati verso l’alba.

Un certo pastrano abitò lungo tempo in casa era un pastrano di lana buona un pettinato leggero un pastrano di molte fatture vissuto e rivoltato mille volte era il disegno del nostro babbo la sua sagoma ora assorta ed ora felice. Appeso a un cappio o al portabiti assumeva un’aria sconfitta: traverso quell’antico pastrano ho conosciuto i segreti di mio padre vivendoli così, nell’ombra.

Il rapporto con il padre cambia nel tempo: queste poesie raccontano la distanza, la crescita e la consapevolezza che arriva solo con gli anni.

7. Al padre, di Salvatore Quasimodo

Dove sull’acque viola

era Messina, tra fili spezzati

e macerie tu vai lungo binari

e scambi col tuo berretto di gallo

isolano. Il terremoto ribolle

da due giorni, è dicembre d’uragani

e mare avvelenato. Le nostre notti cadono

nei carri merci e noi bestiame infantile

contiamo sogni polverosi con i morti

sfondati dai ferri, mordendo mandorle

e mele dissecate a ghirlanda. La scienza

del dolore mise verità e lame

nei giochi dei bassopiani di malaria

gialla e terzana gonfia di fango.

La tua pazienza

triste, delicata, ci rubò la paura,

fu lezione di giorni uniti alla morte

tradita, al vilipendio dei ladroni

presi fra i rottami e giustiziati al buio

dalla fucileria degli sbarchi, un conto

di numeri bassi che tornava esatto

concentrico, un bilancio di vita futura.

Il tuo berretto di sole andava su e giù

nel poco spazio che sempre ti hanno dato.

Anche a me misurarono ogni cosa,

e ho portato il tuo nome

un po’ più in là dell’odio e dell’invidia.

Quel rosso del tuo capo era una mitria,

una corona con le ali d’aquila.

E ora nell’aquila dei tuoi novant’anni

ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali

di partenza colorati dalla lanterna

notturna, e qui da una ruota

imperfetta del mondo,

su una piena di muri serrati,

lontano dai gelsomini d’Arabia

dove ancora tu sei, per dirti

ciò che non potevo un tempo – difficile affinità

di pensieri – per dirti, e non ci ascoltano solo

cicale del biviere, agavi lentischi,

come il campiere dice al suo padrone:

‘Baciamu li mani’. Questo, non altro.

Oscuramente forte è la vita.