Pablo Neruda e la poesia sull’importanza della lettura

Poesia Pablo Neruda

Pablo Neruda è il poeta che ha vissuta per la poesia, per la letteratura, per la scrittura. Nato in Cile nel 12 luglio 1904 è morto il 23 settembre 1973. È considerato una delle più importanti figure della letteratura latino-americana del Novecento. In questa sua poesia intitolata “La poesia”, Pablo Neruda dedica i suoi versi all’ispirazione che la letteratura e la lettura stessa, gli hanno regalato. In vista della celebrazione della giornata della Lettura del 24 Marzo, vi proponiamo le parole di Pablo Neruda.

Premio Nobel per la letteratura nel 1971, Pablo Neruda è considerato una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea latino americana.È stato testimone di molti degli eventi cruciali che hanno segnato il XX secolo. Dalla guerra civile spagnola alla guerra fredda, dai movimenti di liberazione in America Latina alla morte di Salvador Allende. A caratterizzare la produzione poetica di Neruda è una sensibilità acuta, sostenuta da immagini suggestive, ma anche semplici e accessibili a qualsiasi lettore. Quella di Neruda è, infatti, una poesia democratica, che, sotto forma di canto, si addentra nei temi fondamentali della vita: dall’amore alle speranze collettive.

La poesia, alimenta la vita

“La poesia venne a cercarmi” scrive Pablo Neruda. Con una suggestiva immagine, immersa nella natura, l’autore racconta la sua vicinanza alla poesia. Un’arte nobile, in grado di descrivere e raccontare la vita come niente sa fare. Pablo Neruda descrive l’arrivo della vocazione della poesia, come un’esperienza totalizzante, in grado di alterare persino i cinque sensi (Io non sapevo che dire, la mia bocca/ non sapeva nominare,/ i miei occhi erano ciechi). Forse è per questo motivo che la lettura, che sia di un libro o di una poesia, è una cosa così tanto speciale. Perché è un qualcosa che alimenta e amplifica la nostra realtà, la rende colorata, profumata, viva. Leggere significa essere invasi dalle sensazioni che lo stesso Neruda descrive.

“Mi sentii parte pura

dell’abisso,

rotolai con le stelle,

si sciolse il mio cuore nel vento.”

La poesia, di Pablo Neruda

E fu a quell’età… Venne la poesia

a cercarmi. Non so, non so da dove

uscì, da quale inverno o da fiume.

Non so come né quando,

no non erano voci, non erano

parole, né silenzio,

ma da una strada mi chiamava,

dai rami della notte,

d’improvviso tra gli altri,

tra fuochi violenti

o ritornando solo,

era lì senza volto

e mi toccava.

Io non sapevo che dire, la mia bocca

non sapeva

nominare,

i miei occhi erano ciechi,

qualcosa batteva nella mia anima,

febbre o ali perdute,

e mi andai facendo solo,

decifrando

quella scottatura,

scrissi la prima linea vaga,

vaga, senza corpo, pura

sciocchezza,

pura sapienza

di chi non sa nulla,

e vidi d’improvviso

il cielo

sgranato

e aperto,

pianeti,

piantagioni palpitanti,

l’ombra perforata,

crivellata

da frecce,

fuoco e fiori,

la notte travolgente, l’universo.

Ed io, essere minimo,

ebbro del grande vuoto

costellato,

a somiglianza, a immagine

del mistero,

mi sentii parte pura

dell’abisso,

rotolai con le stelle,

si sciolse il mio cuore nel vento.