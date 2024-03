“Non c’è stata primavera” di André Gide, una poesia sul valore della gioia

“Forse, è fuggita ormai una primavera/ Senza che la vedessimo apparire”: la bella stagione ci parla di rinascita, della gioia di vivere che si irradia dal sole a tutti gli esseri viventi del globo. “Non c’è stata primavera” è una profonda poesia in cui André Gide parla del nostro stato d’animo, che a volte ci impedisce di cogliere i doni della vita.

Se nel cuore non splende il sole

Il sole diventa all’improvviso più vivido, la terra più calda; i mandorli in fiore sempre più numerosi, i prati vivaci, le farfalle e le coccinelle si producono in leggiadri svolazzi. Ad un tratto, è primavera. E anche il nostro corpo nutre il desiderio di scaldarsi al sole ed accogliere dentro di sé i primi teneri raggi di vita.

Ma la primavera non è sempre facile da vivere, soprattutto quando il cuore piange, le giornate non ci sorridono ed il mondo soffre, impregnato del male gratuito che ogni giorno gli infliggiamo con i nostri atti efferati. Parla proprio di questo la bella poesia di André Gide, dal titolo “Non c’è stata primavera”, composta nel 1922 e parte della raccolta “Les cahiers et les poésies d’André Walter“.

Un componimento che ci ricorda che la primavera e la sua gioia non possono sbocciare in un cuore reso sterile dal dolore e dal male. Dei versi emozionanti che ci invitano a curare le nostre ferite, ad alleviare quelle di chi ci sta accanto, per riuscire ad apprezzare tutta la bellezza che ci circonda, prima o poi destinata a rifiorire.

“Non c’è stata primavera” di André Gide

“Quest’anno cara, non c’è stata primavera;

Non canti sotto i fiori e non fiori leggeri,

Non risa e metamorfosi, né Aprile;

Non avremo intrecciato le ghirlande di rose. Chini eravamo al chiarore delle lampade

Ancora, e su tutti i libri dell’inverno

Quando ci ha sorpreso un sole di settembre

Pavido e rosso e come anemone di mare. Mi hai detto: ”Guarda! Ecco l’Autunno.

Dunque, è stato un sonno il nostro?

Se dobbiamo vivere ancora

Tra questi in-folio, rischia di diventar monotono. Forse, è fuggita ormai una primavera

Senza che la vedessimo apparire;

Perché in tempo parli a noi l’aurora,

Apri le tende delle finestre”. Pioveva. Le lampade abbiamo ravvivato

Impallidite per quel sole rosso

E ci siamo rituffati nell’attesa

Della chiara primavera che è alle porte”.

“Il n’y a pas eu de printemps cette année”