“Nei pensieri” di Erich Fried, la poesia da dedicare a chi amiamo a distanza

Erich Fried, poeta austriaco naturalizzato britannico, nella sua poesia “Nei pensieri” descrive i pensieri di chi si ama da lontano, a distanza. Cosa significa pensare un amore senza poterlo toccare, accarezzare? Oggi più che mai, comprendiamo cosa significa. Queste parole romantiche sono perfette da dedicare a chi vogliamo raggiungere con il pensiero, non potendo fisicamente.

Quando il sentimento è più forte della distanza

Amare da lontano significa amare con coraggio. La distanza, come abbiamo imparato a nostre spese, insegna la pazienza e l’importanza del desiderio. Così, quest’ultimo, viene sviluppato nei pensieri costanti verso chi si ama.

“Sperare nel rivederti”, scrive il poeta. Perché pensare ad un certo punto non basta più, e la speranza di poter toccare e vivere di nuovo con quella persona, diventa un bisogno carnale ed emotivo imprescindibile. La distanza diventa un modo per alimentare l’amore e i legami diventano nitidi, importanti. “Sentirti, anche se per tanto tempo ancora non potrò vederti “, conclude E.Fried, che davanti alla distanza non smette di amare.

Nei Pensieri, la poesia

Pensarti

e pensare a te

e pensare soltanto a te e

pensare a berti

e pensare ad amarti

e pensare a sperare

e sperare e sperare

e sperare sempre più

di rivederti sempre

Non vederti

e nei pensieri

non soltanto pensarti

ma già berti

e già amarti

E soltanto allora aprire gli occhi

e nei pensieri

soltanto allora vederti

e poi pensarti

e poi di nuovo amarti

e poi di nuovo berti

e poi

vederti sempre più bella

e poi vederti pensare

e pensare

che ti vedo

E vedere che posso pensarti

e sentirti

anche se per tanto tempo ancora

non potrò vederti.

