Ne li occhi porta la mia donna amore, la poesia di Dante per Beatrice

L’edizione 2024 del Sony Photography Awards ha superato quota 395.000 candidature, provenienti da più di 220 Paesi e territori. Il vincitore di ogni categoria sarà in lizza per aggiudicarsi il titolo di Open Photographer of the Year

Circa la metà dei maturandi si avvia verso l’esame senza passare per due momenti iconici del quinto anno: la gita di quinto e i festeggiamenti per i “100 giorni”. Tra chi celebra l’inizio del countdown della Maturità, molti approfittano del momento per riunirsi con la classe, mentre l’appeal per le “classiche” destinazioni va calando.

Un intero mese per scoprirlo, in libreria e online, con proposte di lettura, incontri con gli autori e iniziative dedicate alla narrativa di genere noir, crime e thriller. Tra gli autori protagonisti Chiara Ingrosso, Andrej Longo, Luca Bianchini e tanti altri.

Il 12 marzo 1922 nasceva Jack Kerouac. Facciamoci trasportare da "Speranze" un viaggio dell'autore nella disillusione della metropoli americana.

In occasione del Compleanno di Jack Kerouac, ecco la recensione del libro “Sulla strada” è un inno alla libertà in tutti i sensi. Un libro pregno di significati che si comprendono nel tempo