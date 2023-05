“Maggio” di Giorgio Caproni, una poesia che profuma d’estate e di speranza

Ricca di sinestesie, “Maggio” è una di quelle poesie che inebriano i sensi e infondono serenità. La scopriamo insieme questa sera, assaporando i primi tiepidi cenni di estate del giorno che si allunga e si scalda.

Al bel tempo di maggio le serate

si fanno lunghe; e all’odore del fieno

che la strada, dal fondo, scalda in pieno

lume di luna, le allegre cantate

dall’osterie lontane, e le risate

dei giovani in amore, ad un sereno

spazio aprono porte e petto. Ameno

mese di maggio! E come alle folate

calde dall’erba risollevi i prati

ilari di chiarore, alle briose

tue arie, sopra i volti illuminati

a nuovo, una speranza di grandiose

notti più umane scalda i delicati

occhi, ed il sangue, alle giovani spose.