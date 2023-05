“Essere solo con te”, Bob Dylan racconta l’amore con un testo senza tempo

Il 24 maggio Bob Dylan, cantautore e poliedrico artista statunitense, compie 81 anni. Per celebrarlo scopriamo insieme “To be alone with you”, in italiano “Essere solo con te”, una bellissima canzone senza tempo che racconta la dolcezza e il desiderio che nascono dall’amore.

In “To be alone with you”, che vi proponiamo in versione originale ed in traduzione per poter assaporare la bellezza del testo, Bob Dylan racconta l’amore, uno dei topos più frequenti ed apprezzati nell’espressione letteraria e artistica, accostandolo ad un altro dei temi più presenti, quello della notte.

In ognuna delle quattro strofe del testo, infatti, coesistono il “tu” cantato da Bob Dylan, oggetto dell’amore, e la notte, coniugata attraverso diverse immagini che confluiscono tutte nell’idea di un momento distensivo, quello della fine del giorno, che sancisce lo schiudersi di un sentimento prezioso, di un tempo che l’autore vorrebbe si dilatasse all’infinito.

Perché è proprio di notte che i due innamorati possono godere appieno della presenza l’uno dell’altro: possono tenersi stretti, contemplarsi, amarsi senza essere distolti dalle distrazioni del giorno.

Bellissima la chiusa, in cui Bob Dylan rivela la sua gratitudine nell’avere accanto la donna amata, l’unico pensiero che gli reca sicurezza e serenità nel caos del quotidiano.

To be alone with you

just you and me

now won’t you tell me true

ain’t that the way it oughta be?

to hold each other tight

the whole night through

everything is always right

when I’m alone with you

to be alone with you

at the close of the day

with only you in view

while evening slips away

it only goes to show

that while life’s pleasures be few

the only one I know

is when I’m alone with you

they say that nighttime is the right time

to be with the one you love

too many thoughts get in the way in the day

but you’re always what I’m thinkin’ of

I wish the night were here

bringing me all of your charms

when only you are near

to hold me in your arms

I’ll always thank the Lord

when my working day’s through

I get my sweet reward

to be alone with you.