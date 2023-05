“Cantata contro la mafia” di Ignazio Buttitta, una poesia per non dimenticare

In occasione della Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie, vogliamo farvi scoprire una delle più belle poesie di Ignazio Buttitta, l’autore di Bagheria che ha scelto di dedicare la sua produzione alla Sicilia e al dialetto.

La mafia non è la peste, non è la carestia

e nemmeno la guerra;

ma come la carestia, la peste

e la guerra, fa danni e semina morte.

Sicilia e mafia sunnu du’ cosi

lu stissi comu diri spini e rosi;

du’ cosi diffirenti pi natura

la mafia feti, e la Sicilia odura!

Li mafiosi un su’ siciliani

sunnu razza bastarda comu i cani

non sunnu nostri amici e nè parenti

e in comuni non avemu nenti.

L’amici di la mafia su’ certuni

all’apparenza nobili persuni

divoti di la fidi e di li santi

cu funzioni e ncarichi mpurtanti

ed hannu a Roma – evviva a capitali! –

sede fissa e quartiere generale.

Su’ seculi c’ammolanu i scagghiuna

la mafia ngrassa e vuncia li primula

si mudirnizza, allarga li so riti

diventa dirigenti di partiti.

Tutti l’appalti e li cuncissioni

la mafia l’amministra e nni disponi

la mafia arrobba, la mafia siggi

la mafia suttametti a la so liggi.

La liggi di la mafia è la lupara

e a cu non piaci, la mafia ci spara

cu vidi e sapi, si non fa lu mutu

s’accatta a fossa e s’accatta u tabbutu.

P’amuri di la vita ognuno taci

e supporta la mafia in santa paci

non è omertà, non è vigliaccheria

si l’omu onestu un havi garanzia.

Lu mafiusu è garintutu e sapi

ca quannu ammazza currinu i so capi

i prutittura, li suttamarini

complici ed alliati a l’assassini

ca càncianu li carti e tempu un nenti

e l’assassinu diventa nnuccenti.

Sempre assolti: assolti per insufficienza di prove.

I cartellini pinali parranu!

Dici la mafia, si niscemu assolti

megghiu ammazzari e siminari morti

turnumu chiù rimuti a li paisi

viva la mafia e li corti d’Assisi!

Tornanu chiù timuti, si capisci

la fama avanza e lu prestigiu crisci

e la patente di “Coppula Torta”

comu un trofeu davanti la porta.

E nni li chiazzi – nsignu di rispettu –

passìanu cu lu sinnacu a brazzettu

e li parrini, pi fàrisi onuri

amici si ci fannu e cunfessuri

li fannu capi di lu cumitatu

e cunfunninu Cristu cu Pilatu.

Doppu tant’anni di sangu a timpesta

ora u guvernu dicisi l’Inchiesta

però sapemu li siciliani

ca è na farsa, e cani un mancia cani

e finirà ad opira di pupi!

Certu, c’avi a finiri ad opira di pupi

si nna “Commissione d’Inchiesta”

hannu a maggioranza i diputati e i sinatura mafiosi.

Ma i siciliani chi vonnu?

Vonnu ca la radica si tagghia

la radica, lu zuccu e la ramagghia

chi l’assassinu u chiamami assassinu

e u galantomu onesto citatine

e chi a mafia e i so amici putenti

si chiamassiru latri e dilinquenti.

E vonnu ajasari e setti celi

l’eroi di oggi e l’eroi d’aeri

l’eroi di la mafia ammazzati

pi dari ciatu a la libirtati

e fari da Sicilia e di stu celu

un paradisu nterra unicu e veru!