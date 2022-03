“Chistu unn’è me figghiu”, una poesia per ricordare tutte le vittime innocenti della mafia

Questa giornata è dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle mafie. Vogliamo ricordarle tutte leggendo “Chistu unn’è me figghiu”, la poesia che Felicia Impastato scrisse in onore del figlio Peppino.

Una poesia in omaggio di chi ha dato la propria vita per combattere la mafia. Oggi, 21 marzo, ricorre la Giornata della Memoria delle vittime innocenti delle mafie. L’elenco dei nomi sembra non finire mai: ad oggi, si contano infatti 1006 persone morte per mano della mafia, di cui 119 donne e 122 minori. Molte di queste vittime, circa la metà, non hanno ancora ricevuto giustizia.

Per ricordare tutti questi uomini, donne e bambini morti ingiustamente, leggiamo una toccante poesia scritta in dialetto siciliano da Felicia Impastato, madre del famoso Peppino Impastato, giornalista ucciso dai mafiosi di Cosa Nostra il 9 maggio 1978 a Cinisi. Leggiamola insieme nella sua versione originale e in traduzione.

“Chistu unn’è me figghiu”

Chistu unn’è me figghiu.

Chisti un su li so manu

chista unn’è la so facci.

Sti quattro pizzudda di carni

un li fici iu.

Me figghiu era la vuci

chi gridava ’nta chiazza

eru lu rasolu ammulatu

di li so paroli

era la rabbia

era l’amuri

chi vulia nasciri

chi vulia crisciri.

Chistu era me figghiu

quannu era vivu,

quannu luttava cu tutti:

mafiusi, fascisti,

omini di panza

ca un vannu mancu un suordu

patri senza figghi

lupi senza pietà.

Parru cu iddu vivu

un sacciu parrari

cu li morti.

L’aspettu iornu e notti,

ora si grapi la porta

trasi, m’abbrazza,

lu chiamu, è nna so stanza

chi studìa, ora nesci,

ora torna, la facci

niura come la notti,

ma si ridi è lu suli

chi spunta pi la prima vota,

lu suli picciriddu.

Chistu unn’è me figghiu.

Stu tabbutu chinu

di pizzudda di carni

unn’è di Pippinu.

Cca dintra ci sunnu

tutti li figghi

chi un puottiru nasciri

di n’autra Sicilia.

Traduzione italiana di “Chistu unn’è me figghiu”

Questo non è mio figlio.

Queste non sono le sue mani

questo non è il suo volto.

Questi brandelli di carne

non li ho fatti io.

Mio figlio era la voce

che gridava nella piazza

era il rasoio affilato

delle sue parole

era la rabbia

era l’amore

che voleva nascere

che voleva crescere.

Questo era mio figlio

quand’era vivo,

quando lottava contro tutti:

uomini di panza

che non valgono neppure un soldo

padri senza figli

lupi senza pietà.

Parlo con lui vivo

non so parlare

con i morti.

L’aspetto giorno e notte,

ora si apre la porta

entra, mi abbraccia,

lo chiamo, è nella sua stanza

a studiare, ora esce,

ora torna, il viso

buio come la notte,

ma se ride è il sole

che spunta per la prima volta,

il sole bambino.

Questo non è mio figlio.

Questa bara piena

di brandelli di carne

non è di Peppino.

Qui dentro ci sono

tutti i figli

non nati

di un’altra Sicilia.

Un dolore straziante

Con questa poesia, Felicia Impastato dà voce all’immenso dolore che la attanaglia nell’assistere alle esequie del figlio. Sopravvivere ai propri figli è sempre una tragedia, e se si tratta di un omicidio di mafia efferato come quello di cui è stato vittima Peppino Impastato, il trauma e la sofferenza sono incommensurabili: lo si percepisce bene leggendo questi versi strazianti, pregni di amore, dispiacere e rabbia.

Nella poesia si distinguono due “Peppino” diversi: uno è il Peppino in vita, che ha un suo volto, una sua fisionomia e un carattere ribelle e battagliero; l’altro è il Peppino morto, fatto a pezzi, sfigurato e irriconoscibile agli occhi della madre.

Traspare immediatamente l’immagine vivida di un ragazzo con le idee chiare, che voleva debellare la mafia e rendere il mondo in cui viveva un posto migliore, che “lottava contro tutti”, che era “la voce/che gridava nella piazza” e tentava faticosamente di risvegliare le coscienze per sconfiggere la mafia con tutti i mezzi a sua disposizione. E, in effetti, la biografia di quest’uomo parla chiaro: si tratta di una descrizione più che fedele, perché sin da quando era solo un ragazzino, Peppino ha fatto di tutto pur di lottare contro la mafia, sin da quando, da ragazzino, è stato cacciato di casa dal padre – mafioso e complice del boss Marcello Badalamenti – per via delle sue idee antimafiose.

Fondatore de “L’idea socialista”, firma autorevole del “Manifesto” e di “Lotta continua”, Peppino Impastato non si è mai fermato, neanche dinanzi alle numerose minacce ricevute. Ha promosso attività culturali come il gruppo “Musica e cultura”, perché convinto del potere della cultura per sconfiggere il malaffare, e ha fondato una radio libera, la famosa “Radio Aut”, in cui venivano denunciati tutti gli atti criminosi della mafia di Cinisi e di Terrasini, deridendo mafiosi e politici.

La lotta contro la mafia

“Chistu unn’è me figghiu” è un grido con cui Felicia Impastato vuole raggiungere tutti coloro che hanno perso qualcuno per mano della mafia. Lo si capisce dall’ultima strofa, in cui la bara del figlio giunge a rappresentare “tutti i figli/non nati/di un’altra Sicilia”, una Sicilia libera dalle associazioni mafiose, una Sicilia di legalità e pace, la Sicilia per cui Peppino Impastato, così come numerose altre persone prima e dopo di lui, hanno lottato fino alla fine contro la mafia.

Nessuno poteva fermare la forza di libertà e legalità che muoveva le azioni di Peppino Impastato. E anche dopo il suo assassinio, le sue idee hanno continuato a diffondersi grazie ad altri uomini che hanno compreso il suo messaggio. Perché è vero ciò che diceva Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”.