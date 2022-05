Lorenzo Maragoni vince la XVI Coppa del Mondo di Poetry Slam

il concorso poetico

Il poeta e performer italiano Lorenzo Maragoni vince la XVI edizione della Coupe du Monde du Poetry Slam 2022 (poesia performativa). Per il secondo anno consecutivo è un artista italiano a conquistare il titolo di campione del mondo di poesia performativa e orale.

Il Poetry Slam

La coppa del mondo si è tenuta a Parigi dal 23 al 29 maggio 2022 al Cirque Electrique (Place du Maquis du Vercors). Per la seconda volta nella storia della competizione internazionale, giunta alla sedicesima edizione, un artista rappresentante l’Italia si aggiudica la vittoria.

Durante la competizione Lorenzo Maragoni, membro del collettivo romano di artisti WOW – Incendi Spontanei, ha performato sei brani di Poetry Slam, in lingua italiana, da lui scritti e interpretati, accompagnato dalla proiezione della traduzione in tempo reale.

I brani eseguiti sono stati: “Flashback”, un brano ironico sull’evoluzione dell’universo; “Preferisco Lamarque”, sulla libertà di provare a essere se stessi; “Una storia”, sull’importanza di avere una narrazione sociale comune nei momenti di difficoltà, che tratta anche il tema dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo; “I poeti”, un brano autoironico sulla poesia; “Vent’anni” sulla paura d’invecchiare; “Revenge bedtime procrastination” sul rapporto con il consumo dei contenuti video.

Stand up poetry

Il poeta si fa promotore della Stand up poetry, un sottogenere comico dei brani che possono essere portati ai Poetry Slam, degli spettacoli di poesia performativa in forma di competizioni, in cui vari artisti si sfidano interpretando i propri versi e vengono valutati da una giuria composta da cinque persone estratte tra il pubblico che eleggono il vincitore della serata. Queste competizioni si svolgono a livello locale, nazionale e internazionale in cui i rappresentanti di ogni nazione si esibiscono e gareggiano con il supporto di traduzioni proiettate. Il format del Poetry Slam è oggi diffuso capillarmente in tutto il mondo: circa 60 nazioni, Italia compresa, hanno sviluppato un proprio circuito nazionale (in Italia prende il nome di LIPS – Lega Italiana Poetry Slam).

Lorenzo Maragoni ha infatti conquistato il titolo di Campione Italiano di Poetry Slam 2021-22 a settembre 2021 per poi aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo di Poetry Slam 2022 portando l’Italia alla seconda vittoria consecutiva dopo Giuliano Logos, poeta, performer e rapper italiano che ha vinto il campionato mondiale nel 2021, anche lui membro del collettivo WOW – Incendi spontanei.

Il tour

Lorenzo Maragoni – Campione italiano di Poetry Slam 2021-22 ha annunciato le prossime date del suo tour in Italia con il suo spettacolo Stand up poetry (già con oltre trenta repliche in Italia) e alcuni altri interventi performativi:

10/06 – MILANO, Zelig Milano

26/6 – ROMA, Largo venue

27/6 – VERONA, Santa Marta Open Air

4/7 – BERGAMO

14/7 – ROMA, Largo venue

Le prossime date di “Stand up poetry” saranno: il 10 giugno alle ore 21 allo Zelig Milano (Viale Monza 140, Milano); il 27 giugno alle ore 21 al Santa Marta Open Air di Verona.

Durante il tour Lorenzo Maragoni performerà degli estratti del suo spettacolo anche nelle seguenti occasioni: 20 maggio alle ore 21 sarà ospite al Book vibes poetry slam del campionato slam under 20 alla Biblioteca civica di Lissone (MB); il 4 giugno alle ore 21 condurrà “Poetry for the planet”, un poetry slam a tema ambiente organizzato insieme a Medici con l’Africa Cuamm.

Prosegue anche la sua attività di EmCee, Maestro di Cerimonia e performer durante gli eventi di Poetry Slam che condurrà da Largo venue (via Biordo Michelotti 2) a Roma con ingresso gratuito, organizzati dal suo collettivo WOW – Incendi Spontanei: il 29 maggio, il 26 giugno e il 14 luglio alle ore 20, in particolare, il 26 giugno si svolgerà “Sturm und Poetry” un Poetry Slam internazionale in cui si sfideranno artisti germanofoni e italofoni, organizzato in collaborazione con l’Ambasciata di Germania a Roma e Viavai.

Chi è Lorenzo Maragoni

Lorenzo Maragoni è nato a Terni e vive a Roma. Lavora come regista, autore e performer con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e collabora con il Teatro Stabile del Veneto, con la Piccionaia di Vicenza e con il Teatro Metastasio di Prato. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è finalista nazionale e nel settembre 2021 campione nazionale. Il suo spettacolo Stand up poetry, che unisce teatro, poesia e stand up comedy, è finalista al Festival Inventaria di Roma e riceve una menzione speciale al NoLo Fringe Festival di Milano. Nel 2022 partecipa al programma televisivo Italia’s Got Talent, e vince la Coupe du Monde du Poetry Slam 2022 di Parigi.