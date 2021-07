“L’onda” di Gabriele D’Annunzio, un’autocelebrazione sonora

La poesia

Gabriele d’Annunzio scrive la poesia “L’onda”, di più di cento versi, per rappresentare la sua stessa poetica. Con questa lunga poesia, composta da un’unica strofa, D’Annunzio rievoca il suono e il ritmo delle onde, utilizzando lo strumento da lui meglio conosciuto, ovvero le parole, ricreandone quasi la melodia. Contenuto nella raccolta “Alcyone”, il componimento risale all’agosto del 1902.

“L’onda”

Nella cala tranquilla

scintilla,

intesto di scaglia

come l’antica

lorica

del catafratto,

il Mare.

Sembra trascolorare.

S’argenta? s’oscura?

A un tratto

come colpo dismaglia

l’arme, la forza

del vento l’intacca.

Non dura.

Nasce l’onda fiacca,

subito s’ammorza.

Il vento rinforza.

Altra onda nasce,

si perde,

come agnello che pasce

pel verde:

un fiocco di spuma

che balza!

Ma il vento riviene,

rincalza, ridonda.

Altra onda s’alza,

nel suo nascimento

più lene

che ventre virginale!

Palpita, sale,

si gonfia, s’incurva,

s’alluma, propende.

Il dorso ampio splende

come cristallo;

la cima leggiera

s’arruffa

come criniera

nivea di cavallo.

Il vento la scavezza.

L’onda si spezza,

precipita nel cavo

del solco sonora;

spumeggia, biancheggia,

s’infiora, odora,

travolge la cuora,

trae l’alga e l’ulva;

s’allunga,

rotola, galoppa;

intoppa

in altra cui l’vento

diè tempra diversa;

l’avversa,

l’assalta, la sormonta,

vi si mesce, s’accresce.

Di spruzzi, di sprazzi,

di fiocchi, d’iridi

ferve nella risacca;

par che di crisopazzi

scintilli

e di berilli

viridi a sacca.

O sua favella!

Sciacqua, sciaborda,

scroscia, schiocca, schianta,

romba, ride, canta,

accorda, discorda,

tutte accoglie e fonde

le dissonanze acute

nelle sue volute

profonde,

libera e bella, numerosa e folle,

possente e molle,

creatura viva

che gode

del suo mistero

fugace.

E per la riva l’ode

la sua sorella scalza

dal passo leggero

e dalle gambe lisce,

Aretusa rapace

che rapisce le frutta

ond’ha colmo il suo grembo.

Sùbito le balza

il cor, le raggia

il viso d’oro.

Lascia ella il lembo,

s’inclina

al richiamo canoro;

e la selvaggia

rapina,

l’acerbo suo tesoro

oblìa nella melode.

E anch’ella si gode

come l’onda, l’asciutta

fura, quasi che tutta

la freschezza marina

a nembo

entro le giunga!

Musa, cantai la lode

della mia Strofe Lunga.

Rappresentare sè stesso

Questa poesia è sostanzialmente un’imitazione sonora e ritmica delle onde del mare. Ne vengono ripresi il rumore e il movimento, raccolti tutti in un’unica lunga strofa che ne simula la risacca. I temi affrontati da D’Annunzio nel componimento sono molteplici, dalla natura al movimento, alla musica fino alla guerra. La poesia, però, non è una mera descrizione del mare e delle sue onde, ma bisogna leggere i versi più in profondità. D’Annunzio compone questo testo per descrivere il suo stesso fare poesia, come del resto lui stesso dichiara apertamente alla fine. qui D’Annunzio, infatti, presenta una sorta di manifesto poetico della sua stessa tecnica, una vera auto celebrazione degna della grandezza del Vate.

Gabriele D’Annunzio

Gabriele D’Annunzio nacque a Pescara nel 1863. Studiò a Firenze presso il Liceo Cicognini e conseguì la licenza liceale, s’iscrisse alla facoltà di lettere di Roma. Dal 1897 al 1903 si dedicò interamente alla produzione teatrale. Nel 1910 si trasferì in Francia dove scrisse testi teatrali in francese. Nel 1925 D’Annunzio ritornò in Italia e partecipò alla Prima Guerra Mondiale come volontario. 1920 proclamò la reggenza del Quarnaro. Nel 1921 lasciò la politica attiva e si stabilì sul Lago di Garda nella villa da lui chiamata il “Vittoriale degli italiani”. Nel 1924 Mussolini lo nomina principe di Montenevoso. Morì il 1° Marzo del 1938.