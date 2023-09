Leonard Cohen, le poesie più emozionanti

Il 21 settembre 1934 nasceva Leonard Cohen genio della musica internazionale, ma a tutti i versi un grande poeta contemporaneo. Nei suoi testi Leonard Cohen parla di amore, di religione, della solitudine e della bellezza di stare insieme, e di tanto altro.

Come musicista è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Canadian Songwriters Hall of Fame e nella Canadian Music Hall of Fame.

Come poeta e scrittore, Leonard Cohen ha vinto nel 2011 il Premio Principe delle Asturie per la letteratura. Ecco alcune delle sue poesie più belle.

Non devi amarmi di Leonard Cohen

Non devi amarmi

solo perché

sei tutte le donne

che ho mai voluto

Sono nato per seguirti

ogni notte

mentre sono ancora

in tanti uomini che ti amano

Ti incontro ad un tavolo

Prendo tra le mani il tuo pugno

in un solenne tassì

Mi sveglio solo

con la mia mano nella tua assenza

all’Hotel Discipline

Ho scritto tutte queste canzoni per te

Ho consumato candele rosse e nere

a forma di uomo e di donna

Ho sposato il fumo

di due piramidi di legno di sandalo.

****************************

Non dimenticare di Leonard Cohen Non dimenticare i vecchi amici

che conoscevi già prima che t’incontrassi a quei tempi io non ne sapevo nulla poiché ero uno

che se ne stava per conto suo

e ogni mia visita a te era una scorribanda ****************************

Questo è per te di Leonard Cohen

Questo è per te

è il mio intero cuore

è il libro che ti avrei letto

quando fossimo stati vecchi

Adesso sono un’ombra

Sono senza pace come un impero

Tu sei la donna

che mi ha reso libero

Ti ho vista guardare la luna

Non hai esitato

ad amarmi con essa

Ti ho vista onorare gli anemoni

colti tra le rocce

mi hai amato con essi

Sulla sabbia liscia

tra i ciottoli e la spiaggia

mi hai accolto nel cerchio

meglio ancora di come si accoglie un ospite

Tutto ciò è accaduto

nella verità del tempo

nella verità della carne

Ti ho vista con un bambino

mi hai portato al suo profumo

e alle sue visioni

senza chiedermi sangue

Su tantissimi tavoli di legno

adornati con cibo e candele

mille sacramenti

che hai portato nel tuo cesto

Ho visitato la mia creta

Ho visitato la mia nascita

fino a quando sono tornato piccolo

ed impaurito abbastanza

da nascere di nuovo

Ti ho voluta per la tua bellezza

mi hai dato più di te stessa

Hai condiviso la tua bellezza

questo è tutto ciò che ho appreso stanotte

mentre ricordo gli specchi

dai quali sei scomparsa

dopo che hai donato loro

ciò che essi ti chiedevano

per la mia iniziazione

Adesso sono un’ombra

desidero ardentemente

giungere alla fine del mio peregrinare

e vado avanti

con l’energia della tua preghiera

e procedo

in direzione della tua preghiera

poiché tu sei inginocchiata

come un mazzolino di fiori

in una grotta di ossa

dietro la mia fronte

e mi muovo in direzione di un amore

che hai sognato per me.ù

****************************

Il genio di Leonard Cohen

Per te

sarò un ebreo del ghetto

e ballerò

e indosserò calze bianche

sulle mie gambe storte

e fiumi di veleno

attraverseranno la città

Per te

sarò un giudeo apostata

e dirò al prete spagnolo

del voto di sangue

nel Talmud

e dove sono nascoste

le ossa dei bambini

Per te

sarò un ebreo bancario

e porterò alla rovina

un vecchio orgoglioso re cacciatore

e terminerò la sua stirpe

Per te

sarò un ebreo di Broadway

e piangerò nei teatri

per mia madre

e venderò oggetti da mercato

sottobanco

Per te

sarò un medico ebreo

e cercherò prepuzi

nei bidoni della spazzatura

per ricucirli di nuovo

Per te

sarò un ebreo Dachau

e giacerò sul cemento

con gambe storte

gonfio di dolore

e nessuno capirà.

****************************

Poesia di Leonard Cohen

Mi è giunta voce di un uomo

che parla in modo così magnifico

che se solo pronuncia il loro nome

le donne gli si offrono.

Se sto muto di fronte al tuo corpo

mentre il silenzio sboccia come tumori sulle nostre labbra

è perché odo un uomo salire le scale.

****************************

Un aquilone è una vittima di Leonard Cohen

Un aquilone è una vittima affidabile.

Lo ami perché strattona in modo abbastanza

dolce per farti capire che tu sei il padrone

e abbastanza forte per farti capire che sei lo sciocco;

perché vive

nella dolce aria eterea

come un falco addestrato

e perché puoi sempre tirarlo giù

e addomesticarlo dentro il tuo cassettone.

Un aquilone è un pesce che hai sempre preso

in una piscina in cui i pesci non entrano,

e così giochi con lui a lungo e con attenzione,

sperando che non ceda

o che i venti non muoiano.

Un aquilone è l’ultima poesia che hai scritto,

e così lo affidi al vento,

ma non lasciarlo fuggire

a meno che qualcuno non trovi per te

qualcos’altro da fare.

Un aquilone è un contratto di gloria

stipulato con il sole,

e così ti fai amici il campo,

il fiume e il vento,

e per ciò hai pregato tutta la notte precedente

sotto una luna che vaga senza spago:

per renderti meritevole e poetico e puro.

Benvenuta a questi versi di Leonard Cohen

C’è una guerra in corso

ma cercherò di renderti la vita facile

Non seguire i miei discorsi

nascono solo dal mio nervosismo

Non ti feci l’amore

quand’eravamo studenti dell’Est?

Sì, questa casa è diversa

il villaggio presto cadrà

Ho eliminato tutto quello

che avrebbe potuto servire al nemico

Resteremo soli

finché i tempi non cambieranno

e coloro che hanno tradito

torneranno come pellegrini a questo momento

in cui noi non ci arrendemmo

a chiamare quest’oscurità “poesia”.

****************************

Il vero amore non lascia tracce di Leonard Cohen

Come la bruma non lascia sfregi

Sul verde cupo della collina

Così il mio corpo non lascia sfregi

Su di te e non lo farà mai

Oltre le finestre nel buio

I bambini vengono, i bambini vanno

Come frecce senza bersaglio

Come manette fatte di neve

Il vero amore non lascia tracce

Se tu e io siamo una cosa sola

Si perde nei nostri abbracci

Come stelle contro il sole

Come una foglia cadente può restare

Un momento nell’aria

Così come la tua testa sul mio petto

Così la mia mano sui tuoi capelli

E molte notti resistono

Senza una luna, senza una stella

Così resisteremo noi

Quando uno dei due sarà via, lontano.

****************************

Maestri di Leonard Cohen

Incontrai una donna tempo fa

I suoi capelli erano neri più del nero

Sei una maestra dell’amore?

Dolcemente mi rispose di no

Incontrai una ragazza oltre il mare

I suoi capelli erano biondi più del biondo

Sei una maestra del cuore?

Sì, ma non per te

Incontrai un uomo che aveva smarrito la ragione

In un posto sperduto che io dovevo trovare

Seguimi, mi disse il saggio

Lui però camminava dietro

Entrai in un ospedale

Dove nessuno stava male e nessuno stava bene

E quando a notte le infermiere se ne andarono

Io non potei più muovermi

Giunse il mattino

E poi fu mezzogiorno

E a pranzo vidi uno scalpello

Vicino al mio cucchiaio

Alcune ragazze si smarriscono per sbaglio

Nel macello compiuto dai bisturi

Siete le maestre del cuore?

Noi insegniamo ai vecchi cuori come spezzarsi

Un giorno mi svegliai da solo

L’ospedale e le infermiere erano svaniti

Ho scavato abbastanza, Signore?

Bambino, tu sei uno scheletro

Mangiai e mangiai e mangiai

Non lasciai nessuna pietanza

Quanto costano questi pasti?

Accettiamo anche l’odio

Spesi ovunque il mio odio

In ogni mestiere e su ogni faccia

Qualcuno mi regalò desideri

E io scelsi di desiderare carezze

Molte ragazze mi diedero carezze

E anche uomini

La mia passione ora è completa?

No, rifai tutto un’altra volta

Ero bello e forte

Conoscevo i testi di tutte le canzoni

Ti è piaciuto come ho cantato?

No, le parole erano sbagliate

Chi è colui a cui mi rivolgo?

Chi recepisce le mie confessioni?

Siete i maestri del cuore?

Noi insegniamo ai vecchi cuori a riposarsi

Maestri, sono finite le mie lezioni?

Non ce la farei a farne un’altra

Loro risero e risero e risero e mi dissero

Beh bambino, sono finite le tue lezioni Sono finite le tue lezioni

****************************

Come la nebbia non lascia cicatrici di Leonard Cohen

Come la nebbia non lascia cicatrici sulla collina verdescura,

così non ne lascia il mio corpo su di te, né mai ne lascerà.

Quando il vento e il falco s’incontrano, che cosa rimane di duraturo?

Allo stesso modo ci incontriamo,

io e tu, per poi rigirarci e dormire.

Come tante notti resistono senza la luna o una stella,

così anche noi resisteremo, quando l’uno l’altro avrà lasciato.

****************************

Mi domando quante persone in questa città di Leonard Cohen

Mi domando quante persone in questa città

vivono in stanze ammobiliate.

A tarda notte, quando osservo le case,

dietro a ogni finestra posso quasi vedere una faccia che sta a guardarmi,

e quando giro le spalle

mi domando quanti di loro tornano alla scrivania per scrivere queste stesse mie parole.

****************************

Cosa faccio qua di Leonard Cohen

Ignoro se il mondo abbia detto bugie

io ho detto bugie

Ignoro se il mondo abbia cospirato contro l’amore

io ho cospirato contro l’amore

L’atmosfera di tortura non è di consolazione

io ho torturato

E anche senza il fungo atomico

avrei odiato

Ascolta

Anche se non ci fosse la morte

avrei fatto le stesse cose

Non mi terranno immobile, come un ubriaco,

sotto l’acqua gelida dei fatti

Rifiuto l’alibi universale

Come il ricordo di una cabina telefonica vuota

veduta passando di notte

o come specchi nell’atrio di un cinema

consultati solamente nell’uscire

o come una ninfomane che unisce migliaia di persone

in una strana fratellanza

io aspetto

di confessare a ognuno di voi

****************************

Poiché posseggo ogni cosa di Leonard Cohen

Hai paura che io ti lasci.

Non ti lascerò.

Soltanto gli stranieri partono.

Poiché posseggo ogni cosa,

non ho nessun posto dove andare.