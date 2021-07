Poesia

Antonio Machado è stato uno dei più grandi poeti spagnoli di sempre. Nato a Siviglia il 26 luglio 1875 e scomparso a Collioure il 22 febbraio 1939, Machado è stato un poeta e scrittore spagnolo, tra i maggiori di tutti i tempi, appartenente alla cosiddetta generazione del ’98. Fu esponente della corrente poetica del modernismo, e i suoi testi sono ricchi di una sensibilità e una nostalgia non comuni.

Le poesie più belle di Antonio Machado

Ecco alcune delle poesie più belle del poeta spagnolo Antonio Machado.

Notte d’estate

È una bella notte d’estate

Tengono le alte case

aperti i balconi

del vecchio paese sulla vasta piazza

Nell’ampio rettangolo deserto,

panchine di pietra, evonimi ed acacie

simmetrici disegnano

le nere ombre sulla bianca arena.

Allo zenit la luna, e sulla torre

la sfera dell’orologio illuminata.

Io in questo vecchio paese vo passeggiando

solo come un fantasma.

Poesia

Nuda è la terra, e l’anima

ulula contro il pallido orizzonte

come lupa famelica. Che cerchi,

poeta, nel tramonto?

Amaro camminare, perché pesa

il cammino sul cuore. Il vento freddo,

e la notte che giunge, e l’amarezza

della distanza… Sul cammino bianco,

alberi che nereggiano stecchiti;

sopra i monti lontani sangue ed oro…

Morto è il sole… Che cerchi,

poeta, nel tramonto?

Viandante

Tutto passa e tutto resta,

però il nostro è passare,

passare facendo sentieri,

sentieri sul mare.

Mai cercai la gloria,

né di lasciare alla memoria

degli uomini il mio canto,

io amo i mondi delicati,

lievi e gentili,

come bolle di sapone.

Mi piace vederle dipingersi

di sole e scarlatto, volare

sotto il cielo azzurro, tremare

improvvisamente e disintegrarsi…

Mai cercai la gloria.

Viandante, sono le tue orme

il sentiero e niente più;

viandante, non esiste il sentiero,

il sentiero si fa camminando.

Camminando si fa il sentiero

e girando indietro lo sguardo

si vede il sentiero che mai più

si tornerà a calpestare.

Viandante non esiste il sentiero,

ma solamente scie nel mare…

Un tempo in questo luogo dove

ora i boschi si vestono di spine,

si udì la voce di un poeta gridare

«Viandante non esiste il sentiero,

il sentiero si fa camminando…»

Colpo dopo colpo, verso dopo verso…

Il poeta morì lontano dal focolare.

Lo copre la polvere di un paese vicino.

Allontanandosi lo viderono piangere.

«Viandante non esiste il sentiero,

il sentiero si fa camminando…»

Colpo dopo colpo, verso dopo verso…

Quando il cardellino non può cantare.

Quando il poeta è un pellegrino,

quando non serve a nulla pregare.

«Viandante non esiste il sentiero,

il sentiero si fa camminando…»

Colpo dopo colpo, verso dopo verso.

Preludio

Mentre transita l’ombra d’un santo amore, io voglio

sul mio vecchio leggio porre un salmo gentile.

Accorderò le note dell’organo severo

al fragrante sospiro del piffero d’Aprile.

Maturerà l’aroma delle mele autunnali,

salmodierà l’incenso con la mirra il suo odore;

esalando le rose il loro fresco aroma

sotto la pace in ombra del tiepido orto in fiore.

Al grave e lento accordo di musica e d’aroma,

il solo e vecchio e nobile tema del mio pregare

innalzerà il suo volo soave di colomba,

e la parola bianca si leverà all’altare.