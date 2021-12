Le poesie per la fine dell'anno

Il 2021 sta per terminare e, tra gioie e dolori, si apre un nuovo anno di speranze. Per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno vi proponiamo alcune poesie

Siamo giunti alla fine di questo difficile 2021. Vi proponiamo alcune tra le poesie più belle che celebrano il Capodanno in modo da farci accompagnare dalla letteratura anche in questo ultimo giorno. I più fortunati potranno trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia di amici e parenti – sempre nel rispetto delle norme anti Covid – chi invece si è positivizzato durante le feste dovrà, purtroppo, attenersi alla quarantena. Sarà quindi un capodanno strano e diverso dal solito, ma sicuramente più bello di quello precedente. Da Gianni Rodari a Pablo Neruda, ecco quali sono le poesie dedicate alla fine e all’inizio dell’ anno che abbiamo selezionato per voi.

Le più belle poesie per celebrare la fine dell’anno

Filastrocca di Capodanno, Gianni Rodari

Filastrocca di Capodanno:

fammi gli auguri per tutto l’anno.

Voglio un gennaio col sole d’aprile,

un luglio fresco, un marzo gentile;

voglio un giorno senza sera,

voglio un mare senza bufera;

voglio un pane sempre fresco,

sul cipresso il fiore di pesco;

che siano amici il gatto e il cane,

che diano latte le fontane.

Se voglio troppo, non darmi niente,

dammi una faccia allegra solamente.

Fine d’anno, Jorge Luis Borges

Né la minuzia simbolica

di sostituire un tre con un due

né quella metafora inutile

che convoca un attimo che muore e un altro che sorge

né il compimento di un processo astronomico

sconcertano e scavano

l’altopiano di questa notte

e ci obbligano ad attendere

i dodici e irreparabili rintocchi.

La causa vera

è il sospetto generale e confuso

dell’enigma del Tempo;

è lo stupore davanti al miracolo

che malgrado gli infiniti azzardi,

che malgrado siamo

le gocce del fiume di Eraclito,

perduri qualcosa in noi:

immobile.

Prontuario per il brindisi di Capodanno, Erri De Luca

Bevo a chi è di turno, in treno, in ospedale,

cucina, albergo, radio, fonderia,

in mare, su un aereo, in autostrada,

a chi scavalca questa notte senza un saluto,

bevo alla luna prossima, alla ragazza incinta,

a chi fa una promessa, a chi l’ha mantenuta,

a chi ha pagato il conto, a chi lo sta pagando,

a chi non è invitato in nessun posto,

allo straniero che impara l’italiano,

a chi studia la musica, a chi sa ballare il tango,

a chi si è alzato per cedere il posto,

a chi non si può alzare, a chi arrossisce,

a chi legge Dickens, a chi piange al cinema,

a chi protegge i boschi, a chi spegne un incendio,

a chi ha perduto tutto e ricomincia,

all’astemio che fa uno sforzo di condivisione,

a chi è nessuno per la persona amata,

a chi subisce scherzi e per reazione un giorno sarà eroe,

a chi scorda l’offesa, a chi sorride in fotografia,

a chi va a piedi, a chi sa andare scalzo,

a chi restituisce da quello che ha avuto,

a chi non capisce le barzellette,

all’ultimo insulto che sia l’ultimo,

ai pareggi, alle ics della schedina,

a chi fa un passo avanti e così disfa la riga,

a chi vuol farlo e poi non ce la fa,

infine bevo a chi ha diritto a un brindisi stasera

e tra questi non ha trovato il suo.

Anno nuovo, Johann Wolfgang Goethe

A noi che siamo

tra il vecchio e il nuovo,

la sorte dona

queste ore liete;

e il passato impone

d’aver fiducia

a guardare avanti

e a guardare indietro.

Capodanno, gli aforismi migliori per augurare un felice 2022 Ci siamo, è arrivato l’ultimo giorno dell’anno. Tra restrizioni e nuovi casi di Covid riusciremo però a festeggiare Capodanno meglio di quanto non abbiamo fatto per il 2021

San Silvestro 1917, Karl Kraus

L’anno vecchio è affondato inerme

e dallo scannatoio sorge il nuovo.

I bei tempi sono infami?

E la vergogna non frena il corso degli anni?

Un orecchio timoroso ascolta lontano:

solo di tanto in tanto si sente tremare la terra.

Ma imperturbabili passano i tempi

su questo sogno peccaminoso.

Passano con i lunari,

continuando nel nuovo anno l’usata attività:

si congedano dagli assassini dell’umanità,

buon anno augurando ai profanatori del creato.

Ode al primo giorno dell’anno, Pablo Neruda

Lo distinguiamo dagli altri

come se fosse un cavallino

diverso da tutti i cavalli.

Gli adorniamo la fronte

con un nastro,

gli posiamo sul collo sonagli colorati,

e a mezzanotte

lo andiamo a ricevere

come se fosse

un esploratore che scende da una stella.

Come il pane assomiglia

al pane di ieri,

come un anello a tutti gli anelli…

La terra accoglierà questo giorno

dorato, grigio, celeste,

lo dispiegherà in colline

lo bagnerà con frecce

di trasparente pioggia

e poi lo avvolgerà

nell’ombra.

Eppure

piccola porta della speranza,

nuovo giorno dell’anno,

sebbene tu sia uguale agli altri

come i pani

a ogni altro pane,

ci prepariamo a viverti in altro modo,

ci prepariamo a mangiare, a fiorire,

a sperare.