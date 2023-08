“Le piccole cose che amo di te”, una poesia di Stefano Benni sull’amore che invecchia

“Le piccole cose che amo di te”. Non esiste titolo più dolce, tenero e delicato per una poesia sull’amore quotidiano. Ben lontano dalle storie romantiche, blasonate, in cui il sentimento scaturisce da un istantaneo colpo di fulmine, supera mille avversità e si fa sublimazione di un legame perfetto in cui i due membri della coppia costituiscono l’uno la metà esatta dell’altro, quello di tutti i giorni è un amore diverso.

Scopriamo questa splendida poesia di Stefano Benni in occasione del suo 76esimo compleanno.

L’amore nelle piccole cose

Il bello dei libri di Stefano Benni è che sai, prima ancora di iniziarli, che ti trasporteranno in un mondo fatto di animali parlanti, personaggi assurdi, incroci sorprendenti di realtà e fantasia capaci di far rinascere il bambino nascosto in ciascuno di noi. Così come le sue poesie, dove i sentimenti assumono la forma di oggetti, dettagli e figure inaspettate.

“Le piccole cose di te”, dal libro “Prima o poi l’amore arriva“, costituisce un ritratto autentico e ironico dell’amore quotidiano, dell’amore che si trasforma col passare degli anni, fatto di tante piccole cose che impariamo ad amare dell’altro.

Quello cantato da Stefano Benni in “Le piccole cose che amo di te”, è infatti un amore che si costruisce, tassello dopo tassello, frutto di impegno, dedizione, passione che si trasforma, insieme al sentimento, in affetto profondo, attaccamento, tenerezza. Perché l’amore vero è un insieme di sfumature, di tanti piccoli gesti che, giorno dopo giorno, ci addolciscono il cuore e la vita.

“Le piccole cose che amo di te” di Stefano Benni

Le piccole cose

che amo di te

quel tuo sorriso

un po’ lontano

il gesto lento della mano

con cui mi accarezzi i capelli

e dici: vorrei

averli anch’io così belli

e io dico: caro

sei un po’ matto

e a letto svegliarsi

col tuo respiro vicino

e sul comodino

il giornale della sera

la tua caffettiera

che canta, in cucina

l’odore di pipa

che fumi la mattina

il tuo profumo

un po’ balsé

il tuo buffo gilet

le piccole cose

che amo di te Quel tuo sorriso

strano

il gesto continuo della mano

con cui mi tocchi i capelli

e ripeti: vorrei

averli anch’io così belli

e io dico: caro

me l’hai già detto

e a letto sveglia

sentendo il tuo respiro

un po’ affannato

e sul comodino

il bicarbonato

la tua caffettiera

che sibila in cucina

l’odore di pipa

anche la mattina

il tuo profumo

un po’ demodé

le piccole cose

che amo di te Quel tuo sorriso beota

la mania idiota

di tirarmi i capelli

e dici: vorrei

averli anch’io così belli

e ti dico: cretino,

comprati un parrucchino!

E a letto stare sveglia

e sentirti russare

e sul comodino

un tuo calzino

e la tua caffettiera

che é esplosa

finalmente, in cucina!

La pipa che impesta

fin dalla mattina

il tuo profumo

di scimpanzé

quell’orrendo gilet

le piccole cose

che amo di te.

Stefano Benni

Scrittore, umorista, giornalista, poeta e sceneggiatore, Stefano Benni (Bologna, 12 agosto 1947) è autore di raccolte di racconti e romanzi che hanno avuto un enorme successo in Italia e all’estero per via dello stile personalissimo e della capacità di veicolare in modo sognante ed etereo una satira della società contemporanea.

Tradotto in oltre 30 lingue, Stefano Benni ha collaborato per diverse testate giornalistiche, fra cui i settimanali L’Espresso e Panorama, i satirici Cuore e Tango, il mensile Il Mago e i quotidiani La Repubblica e Il Manifesto. In pochi sanno che gli esordi di Stefano Benni nel mondo della sceneggiatura risalgono invece agli anni ’80, quando lavorò come battutista di un Beppe Grillo ancora quasi sconosciuto al pubblico.

In molti associano la penna di Stefano Benni a quella dello scrittore Daniel Pennac, grande amico dell’autore bolognese. In effetti, fra i due coesistono diversi punti di contatto, primo fra tutti la forza satirica delle loro opere, che traggono linfa vitale da un mondo reale intriso di immaginario. Fu proprio Benni a segnalare Pennac alla Feltrinelli.

