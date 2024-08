“L’Arcobaleno” di Christina Rossetti, gli umani non potranno mai sostituirsi a Dio

L’Arcobaleno (The Rainbow) di Christina Rossetti è una breve poesia di appena 10 versi che esalta ciò che la natura e l’Assoluto sono riusciti a donare agli esseri umani. per la poetessa inglese la bellezza della natura supera sempre qualsiasi creazione umana.

Una poesia che ci offre un messaggio di grande rispetto verso tutto ciò che ci circonda e che spinge gli esseri umani a mostrare maggiore umiltà e rispetto riguardo alle “creazioni” che il nostro splendido Pianeta ci offre.

La poesia di Christina Rossetti tende ad esaltare il valore della “Creazione” in senso religioso, che, però, non mette in secondo piano il senso stesso della bellezza di “Madre Terra”, ovvero tutta la magia del nostro splendido Pianeta.

Una poesia per i più piccoli, ma che dovrebbero leggere attentamente soprattutto gli adulti, troppo distratti nel comprendere l’importantissimo valore del rispetto per tutto ciò che la Natura ci ha donato.

L’Arcobaleno di Christina Rossetti

Le barche navigano sui fiumi,

e le navi navigano sui mari;

Ma le nuvole che solcano il cielo

sono ben più attraenti di queste.

Ci sono ponti sui fiumi,

belli quanto volete;

Ma la prua che fa da ponte al cielo

e supera gli alberi,

e costruisce una strada dalla terra al cielo,

è ben più attraente di questi.

****************

The Rainbow, Christina Rossetti

Boats sail on the rivers,

And ships sail on the seas;

But clouds that sail across the sky

Are prettier far than these.

There are bridges on the rivers,

As pretty as you please;

But the bow that bridges heaven,

And overtops the trees,

And builds a road from earth to sky,

Is prettier far than these.