“Canzone 4” di Christina Rossetti, poesia sull’amore e la morte

Canzone 4 – Quando io sarò morta, mio caro di Christina Rossetti è una poesia che lascia senza fiato per la bellezza delle parole che la poetessa italo-inglese dona al lettore.

È una poesia che tocca il cuore e diventa una sorta di testamento che l’autrice fa alla persona amata. Versi di generosa armonia che mettono al centro il desiderio di Christina Rossetti di non lasciare, dopo la morte, nessun dolore al suo “carissimo” amante.

La morte non deve essere dolore e non merita di essere celebrata in nessun modo. L’esistenza è destinata a finire e bisogna avere la consapevolezza che la sofferenza e le celebrazioni creano solo tristezza.

La morte va accettata con uno stato d’animo di enorme pace. Una persona che si ama non merita nessun dolore e quindi la morte è semplicemente un momento da vivere nel sul concreto significato.

Canzone 4 fa parte della raccolta I poemi (The Poems) di Christina Rossetti del 1906.

Ma, leggiamo la poesia di Christina Rossetti per apprezzarne il significato.

Canzone 4 – Quando io sarò morta, mio caro di Christina Rossetti

Quando io sarò morta, mio caro,

non cantare canzoni tristi per me;

non piantare rose alla mia testa

nè ombroso albero di cipresso:

sia la verde erba su di me

con acquazzoni e gocce di rugiada umida;

e se tu vuoi, ricorda

e se tu vuoi, dimentica.

Io non vedrò le ombre,

non sentirò la pioggia;

non udirò l’usignolo

cantare come se fosse addolorato:

e sognando durante il il crepuscolo

che nè sorge nè tramonta,

per caso possa ricordare

e per caso possa dimenticare.

**************

Song IV (When I am dead, my dearest), Christina Rossetti

When I am dead, my dearest,

Sing no sad songs for me;

Plant thou no roses at my head,

Nor shady cypress tree:

Be the green grass above me

With showers and dewdrops wet;

And if thou wilt, remember,

And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,

I shall not feel the rain;

I shall not hear the nightingale

Sing on, as if in pain:

And dreaming through the twilight

That doth not rise nor set,

Haply I may remember,

And haply may forget.