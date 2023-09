La Vendemmia, la poesia di Giovanni Pascoli dedicata alla raccolta dell’uva

La Vendemmia è una poesia scritta da Giovanni Pascoli che fa parte della raccolta i Nuovi Poemetti (1909).

Una poesia che celebra la stagione della raccolta dell’uva e, nel secondo canto, il racconto delle emeozioni che ogni mamma vive quando i bimbi crescendo iniziano ad affrontare la vita.

Pensiamo ai bambini che iniziano la scuola e agli occhi della mamma nel vedere la propria creatura crescere e lasciare casa senza di lei.

Una poesia divisa in 2 canti dove nel primo emerge tutta la magia dell’uva raccolta e nel secondo l’emozionate momento in cui la mamma (tutte le mamme) si rendono conto che il proprio bimbo è cresciuto.

La Vendemmia è una poesia che si fa racconto. Al centro le magiche atmosfere che solo la natura riesce a donare abbinate alle emozioni del legame materno per i figli.

La rappresentazione della natura è sempre vivida e suggestiva negli scritti di Giovanni Pascoli, quasi a simboleggiare un rifugio dalla frenesia di un mondo caotico e crudele.

E in La Vendemmia sembra immergersi nel vigneto settembrino.

Abbiamo detto che La Vendemmia fa parte della raccolta i Nuovi poemetti di Giovanni Pascoli.

Queste opere vengono definite poemetti perché hanno il carattere narrativo molto accentuato, tipico dei romanzi.

In realtà, all’inizio Giovanni Pascoli aveva previsto una sola raccolta I Poemetti.

Solo dopo furono divisi in 2 opere diverse anche anche dal punto di vista tematico.

La prima, intitolata Primi poemetti, venne pubblicata nel 1904. La seconda, Nuovi poemetti, nel 1909.

Nei Primi Poemetti, Giovanni Pascoli racconta, attraverso quattro capitoli, la vita agreste e bucolica dei contadini della Garfagnana.

La natura e la campagna sono per Giovani Pascoli il luogo di protezione e di sicurezza in cui l’uomo può trovare rifugio dalle angosce dell’esistenza.

Nei Nuovi poemetti emergono tutta l’angoscia del poeta riguardo al mistero dell’universo e al rapporto dell’uomo con esso.

In questa raccolta emerge il senso di frustrazione che l’uomo e la Terra provano guardando all’immensità dell’universo e giunge alla conclusione del totale disinteresse divino rispetto agli avvenimenti mortali.

Canto primo

— Una vendemmia fa, così, piacere!

Nemmeno un chicco marcio nella pigna.

— E tutte pigne, salde fisse nere.

— Uva d’alberi, e pare uva di vigna.

— Ma qui ci son d’agosto le cicale

da levar gli occhi! qui la vite alligna!

— Porta il bigoncio. — È pieno.

— Avessi l’ale!

Avessi l’ale d’una rondinella!

Il nido lo farei nel tuo guanciale.

— Guarda: la vespa vuole la più bella.

— L’ape fa il miele, eppur le basta un fiore,

fior di trifoglio, fior di lupinella.

— Ha fatto buono all’uva lo stridore

di tutta estate. — Ciò che fa per l’una,

non fa per l’altro. — Ora, contava l’ore.

— Qua le canestre, donne.

— O bella bruna!

Quando nascesti, in cielo una campana

sonava sola, al lume della luna.

— Questa la stenderete sull’altana:

è troppo bella per andar nel tino.

— Ma anche quello è come vin di grana!

— Non ci fu pioggie, non ci fu lo strino.

— Portate bere. Molto all’uva aggrada

sentirsi in viso l’alito del vino.

— Pigia il bigoncio un po’.

— “Sono in istrada.

E che mi dài, che mi conviene andare?„

“Un bacio in bocca, perchè tu non vada„.

— La paradisa ha pigne lunghe e chiare,

e tutti d’oro sono i chicchi, e hanno

il sole dentro, il sole che traspare.

— Rigo, di tutte queste qui, si fanno

cipelle, acchè, tu con la moglie accanto,

ne mangi all’alba, il primo dì dell’anno.

L’uva vuol dire il buono, il bello, il tanto.

E porta bene, o Rigo.

— Ho contro, io sento,

fin le finestre, e quando passo e canto,

si chiudono da loro senza vento.

II

Così staccavi la dolce uva, alfine,

co’ tuoi vicini, chè i vicini sono

mezzo parenti, e con le tue vicine,

o Rigo. Il tempo era da un pezzo al buono,

e la vendemmia si cocea matura

anche a bacìo; quando sentisti un tuono.

Dicesti: Il bello è bello, ma non dura.

E vendemmiasti. Ed era un giorno asciutto,

si scivolava per la grande asprura,

cupo di vespe era un ronzìo per tutto,

calda era l’uva e, nei bigonci ancora,

rendeva già l’odor del mosto e il flutto.

La gente era venuta sull’aurora

quando la guazza o la nebbietta inerte

vapora in cielo, e il cielo si colora.

Allor le donne ascesero per l’erte,

parlando basso, e recideano a prova

le pigne con le piccole ugne esperte.

Le recideano al nodo che si trova

a mezzo il gambo. Le galline intorno

bandian l’annunzio, ad or ad or, dell’ova.

Ma crebbe il vario favellìo col giorno.

Montava, per tagliare le pinzane,

un giovinetto sul pioppo e sull’orno.

Cantava poi, quand’erano lontane

le donne, quando in una sua cestella

portava il vino Violetta e il pane.

Ell’era in casa della sua sorella

da un mese e più; ma stava per tornare

a casa sua, più pallida e più bella.

“C’è tempo:„ Rigo alla gentil comare

diceva “addietro è là da voi la vite.

Poi verrò io: non c’è di mezzo il mare„.

Era un piacere rivederle unite

le due sorelle al solito lavoro!

Ma quelle sere, nell’ottobre mite,

anche si dava che piangean tra loro.

III

Erano quella sera alla finestra.

Salìano gli uni coi bigonci pieni,

l’altre scendean con vuota la canestra.

Parlavano nel lungo va e vieni,

alto, che in loro anche parlava il vino.

“Si vuol finire, prima che si ceni„.

“Non resta che il filare qui vicino.

Saranno due bigonci o tre; ma un poco,

perchè li tenga, vuol pigiato il tino„.

Il cielo già si colorava in fuoco.

Al colmo tino il giovinetto snello

si lanciò su, come provar per gioco.

Stette sull’orlo un poco in piedi, bello,

raggiante tutto del suo bel domani,

a braccia spante, simile a un uccello.

Poi si chinò, s’apprese con le mani

all’orlo, e dentro, fra le pigne frante

tuffò le gambe e sul crosciar dei grani.

Il rosso mosto risalì spumante

sopra i garretti; ed ei girava a tondo

premendo coi calcagni e con le piante.

E il sole rosso illuminava il biondo

vendemmiatore; ed ecco, da un remoto

canto del cielo un tintinnìo giocondo.

Uno, dal cielo, accompagnava il moto

dei piedi suoi, di su quei rosei fiocchi,

picchiando in furia sur un bronzo vuoto…

L’altro moveva rapidi i ginocchi

sul rosso mosto, anche movea la testa

ben in cadenza, il sole in mezzo agli occhi.

Ma era un suono di campane a festa.

E quei pigiava; quando, all’improvviso,

Rosa lassù, Rosa, già muta e mesta,

si levò su, molle di pianto il viso

con un singhiozzo, e Violetta, china

a guardar fuori immersa in un sorriso,

si volse bianca, e mormorò: Rosina!

Canto Secondo

I

“Rosina! L’hai promesso anche stamane…

Non pianger più!„ Ma Rosa pianse ancora,

tra il suono a festa delle due campane.

“O Violetta, mi pareva or ora

fosse la gloria per un angiolino…

oh! come quando… Fu dopo l’aurora.

Sentii parlare ed un odor vicino.

Avean qualche garofano e viola:

una ghirlanda per il mio bambino.

E c’era il prete, il prete con la stola.

— Ma tutto ha qui! le robe sue ben fatte,

la sua cunella con le sue lenzuola,

e un petto ancora pieno del suo latte!

II

Non vuol venire. È tristo, che fa pena.

Oh! come è tristo! In vero è così poco

che ride un poco! Ci ha imparato appena! —

Ricordo: un giorno lo sfasciavo, al fuoco,

e lo guardavo. Ei tese il dito a un occhio.

Lo vide lustro, gli pareva un gioco,

chi sa? vedeva un altro bel rabocchio

lì dentro. E io me lo tenea lontano,

lo patullavo in alto d’in ginocchio,

gli prendea la manina nella mano,

e la scoteva, gli facea le rise;

ed ecco, anch’egli si provò pian piano,

fece bel bello le fossette, e rise.

III

Rise. M’avea riconosciuta: ero io:

la mamma, ahimè!… Prima, diceva al seno,

con gli occhi e con le due manine, È mio!

Dopo, ero sua, tutta, nè più nè meno.

E se vagiva e se piangeva, al suono

della mia voce si facea sereno.

Com’era savio! Come savio e buono!

A volte, quando era a dormir di giorno,

entravo, udito un grido, un tonfo, un tuono…

S’è desto? Nulla. Qualche mosca intorno

ai vetri… Alzavo il velo della culla.

Sul guancialino coi belli orli a giorno,

ridea tra sè, guardando in alto a nulla.

IV

Oh! non a nulla! Egli rideva, io penso,

con gli angioletti. Io ci sentii l’odore

di gigli, a volte; o un vago odor d’incenso.

Nella sua stanza essi venian nell’ore

calde che i bimbi dormono. Alla gola

uno lo vellicava con un fiore;

e tutti attorno alla cunella sola

facean i giochi, ed e’ guardava attento,

come lassù si canta e suona e vola;

scoteano i loro cembali d’argento,

battean sui loro tamburelli vani…

Entravo, via sparivano col vento:

rideva esso, annaspando con le mani.

V

Ma poi… piangeva. Mi si fece bianco

e stento, e quando lo attaccava al petto,

succhiava un poco e poi pareva stanco.

Non mi voleva. Quasi avea dispetto

della sua mamma. Quante n’ho cantate,

di ninnenanne, senza toccar letto!

Me lo ninnavo in collo le nottate

intere al fresco, uscendo con lui fuori

al lucciolìo dell’odorosa estate.

Pensavo ai mesi ch’ebbi in me due cuori…

Come piangeva or l’uno e l’altro, accanto!

E tra quella allegria di grilli mori

come passava triste ora quel pianto!

VI

— Ma che vuoi dunque? Andar con loro? E ch’io

ti lasci andare? A me, tu lo domandi?

Per me t’ho fatto! — Eppure un giorno, addio!

— Hai pianto e pianto a ciò che ti rimandi

donde sei sceso. Ora ti lascio alfine! —

Restò con gli occhi aperti fissi grandi.

Gli misi la cuffietta con le trine;

la sua camicia, la sua vesticciola,

gli misi i fiori nelle sue manine.

L’accomodavo senza far parola,

quando d’un tratto udii parlar da basso.

Gli misi le scarpine con la suola

nova, pulita… O Dio, nemmeno un passo!

VII

La terra, non l’avean toccata ancora!

oh! i miei piedini!… I bimbi della scuola

venner coi fiori un po’ dopo l’aurora.

E c’era il prete, il prete con la stola.

Era pronto il bambino, era vestito.

Quando sonò la gloria alla chiesuola…

Che scampanìo festoso ed infinito!

L’angiolo andava a gli angioli, a cui tanto

avea sorriso tacito e romito.

E va, va pure, piccolo mio santo…

Cos’è la mamma? E che può darti? Il petto

e un po’ di latte; il cuore, un cuore affranto;

e poi, cos’altro? Oh! niente, angiolo eletto.

VIII

Va dunque, e tu, veglia su lei, su loro.

E cosa ha fatto ella per te? T’ha fatte

due camicine: non un gran lavoro!

Lassù quell’uomo batte batte batte

sulle campane… Io guardo il bimbo, muto

con gli occhi aperti, gli occhi ancor di latte…

Ah! che capii, che non avea voluto,

che non voleva! Quel gran pianto, oh! era,

che non voleva, e mi chiedeva aiuto!

Nella cassina stava lì, di cera,

con le manine che facean Gesù,

con gli occhi aperti sino da ier sera:

guardava… — O mamma, che non mi vuoi più! — „

IX

Piangea più forte, ma s’alzò smarrita.

Sentiva, dentro, un rodere, un discreto

grattare all’uscio, all’uscio della vita;

ma così piano, ma così segreto,

così lontano… Avea tre mesi appena…

Era già buio, e tutto era già cheto.

L’uva era colta, e si dovea far cena.