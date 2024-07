“La rabbia” (1960) di Pier Paolo Pasolini, una poesia che indaga il demone che avvelena l’anima

Perché esiste l’odio? Perché ci lasciamo traportare dalla rabbia tanto da non vederci più, da commettere atti impulsivi e scellerati? Pensiamo al nostro quotidiano, quando agiamo scatenati dall’ira per poi pentirci, ma anche alla cronaca che ogni giorno si intrufola nelle nostre vite. Pensiamo al recente attentato a Donald Trump, a quanto la violenza sia ormai normalizzata nel nostro mondo.

Fra i maggiori artisti e intellettuali italiani del XX secolo, Pier Paolo Pasolini racconta sé stesso, e di riflesso l’umanità e le sue caratteristiche, nelle sue poesie. L’autore, che unisce il piano ideologico a una dimensione più intima e autobiografica, scandaglia sé stesso e le sue emozioni, mettendone in luce le contraddizioni, parlando anche di noi, anche del nostro tempo.

La poesia “La rabbia“, scritta nel 1960, descrive l’emozione della rabbia, avvertita come un piccolo demone che avvelena l’anima.

All’interno de “La rabbia” si condensano ricordi d’infanzia e riflessioni esistenziali su uno stato d’animo che, quando nasce, non si è in grado di ignorare. Quando si è arrabbiati non si riesce a focalizzare altro: una delle emozioni più fisiche e potenti, che si irradia dalle viscere e ci fa diventare altro da noi, se non siamo in grado di governarla.

Tutte le espressioni idiomatiche legate alla rabbia hanno un collegamento con la fisicità e l’istinto più prorompenti: l’accecamento, l’incendio, la pancia… In una parola, l’impulso che, ingovernabile, ha bisogno di trasformarsi in azione, di scatenarsi al di fuori di noi per liberarci. Può una tale emozione diventare poesia?

Nel 1955 la famiglia Pasolini si trasferisce in un’elegante palazzina di Monteverde Vecchio in via Carini, la stessa casa in cui abita la famiglia Bertolucci.

È lì che la madre potrà sistemare un piccolo giardino descritto nella poesia “La rabbia”. In mezzo ai cespugli, gli alberi, alle rose, il poeta si rende conto di ciò che ha significato l’esperienza romana. E, qui, esplora a fondo l’emozione di rabbia che avverte dentro sé stesso come un demone “piccolo, sordo, fosco“. Una rabbia che Pasolini paragona a quella dei giovani contro il vecchio mondo. Una rabbia che non lo rende padrone di se stesso, che lo fa a pezzi, fino a renderlo un “rottame”.

La rabbia – Pier Paolo Pasolini

Vado sulla porta del giardino, un piccolo

infossato cunicolo di pietra al piano

terra, contro il suburbano

orto, rimasto li dai giorni di Mameli,

coi suoi pini, le sue rose, i suoi radicchi.

Intorno, dietro questo paradiso di paesana

tranquillità, compaiono,

le facciate gialle dei grattacieli

fascisti, degli ultimi cantieri:

e sotto, oltre spessi lastroni di vetro,

c’è una rimessa, sepolcrale. Sonnecchia,

al bel sole, un po’ freddo, il grande orto

con la casetta in mezzo ottocentesca,

candida, dove Mameli è morto,

e un merlo cantando, trama la sua tresca.

Questo mio povero giardino, tutto

di pietra… Ma ho comprato un oleandro

nuovo orgoglio di mia madre

e vasi di ogni specie di fiori,

e anche un fraticello di legno, un putto

obbediente e roseo, un po’ malandro,

trovato a Porta Portese, andando

a cercare mobili per la nuova casa. Colori,

pochi, la stagione è così acerba: ori

leggeri di luce, e verdi, tutti i verdi…

Solo un po’ di rosso, torvo e splendido,

seminascosto, amaro, senza gioia:

una rosa. Pende umile

sul ramo adolescente, come a una feritoia,

timido avanzo d’un paradiso in frantumi…

Da vicino, è ancora più dimessa, pare

una povera cosa indifesa e nuda,

una pura attitudine

della natura, che si trova all’aria, al sole,

viva, ma di una vita che la illude,

e la umilia, che la fa quasi vergognare

d’essere così rude

nella sua estrema tenerezza di fiore.

Mi avvicino più ancora, mi sento l’odore…

Ah, gridare è poco, ed è poco tacere:

niente può esprimere una esistenza intera!

Rinuncio a ogni atto… So soltanto

che in questa rosa resto a respirare,

in un solo misero istante,

l’odore della mia vita: l’odore di mia madre…

Perché non reagisco, perché non tremo

di gioia, o godo di qualche pura angoscia?

Perché non so riconoscere

questo antico nodo della mia esistenza?

Lo so: perché in me è ormai chiuso il demone

della rabbia. Un piccolo, sordo, fosco;

sentimento che m’intossica

esaurimento, dicono, febbrile impazienza

dei nervi: ma non ne è libera più la coscienza.

Il dolore che da me a poco a poco mi aliena,

se io mi arrabbio appena,

si stacca da me, vortica per conto suo,

mi pulsa disordinato alle tempie,

mi riempie il cuore di pus,

non sono più padrone del mio tempo…

Niente avrebbe potuto, una volta, vincermi.

Ero chiuso nella mia vita come nel ventre

materno, in quest’ ardente

odore di umile rosa bagnata.

Ma lottavo per uscirne, là nella provincia

campestre, ventenne poeta, sempre, sempre

a soffrire disperatamente,

disperatamente a gioire… La lotta è terminata

con la vittoria. La mia esistenza privata

non è più racchiusa tra i petali d’una rosa,

una casa, una madre, una passione affannosa.

È pubblica. Ma anche il mondo che m’era ignoto

mi si è accostato, familiare,

si è fatto conoscere, e, a poco a poco,

mi si è imposto, necessario, brutale.

Non posso ora fingere di non saperlo:

o di non sapere come esso mi vuole.

Che specie di amore

conti in questo rapporto, che intese infami.

Non brucia una fiamma in questo inferno

di aridità, e questo arido furore

che impedisce al mio cuore

di reagire a un profumo, è un rottame

della passione… A quasi quarant’anni,

io mi trovo alla rabbia, come un giovane

che di sé non sa altro che è nuovo,

e si accanisce contro il vecchio mondo.

E, come un giovane, senza pietà

o pudore, io non nascondo

questo mio stato: non avrò pace, mai.