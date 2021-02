La breve poesia di Rupi Kapur sull’insicurezza in amore

Rupi Kapur è una giovane artista indo-canadese, diventata famosa su instagram, grazie alle sue brevi ed emozionanti poesie, sempre accompagnate da illustrazioni. Nel suo libro più noto “Milk and Honey”, le poesie femministe raccontano il percorso emotivo che c’è dietro un rapporto d’amore; dalla costruzione alla fine. Questa poesia, se pur breve, parla intensamente dell’insicurezza e dell’instabilità.

Emozioni narrate ed illustrate

Ogni testo dell’opera di Rupi Kapur, è accompagnato da un’illustrazione in grado di enfatizzare le sue parole. Le tematiche variano, ma la cosa che rimane costante è l’interiorità della poetessa, che viene espressa in ogni sua forma. In questa poesia Rupi Kapur parla dell’indecisione, dell’insicurezza che si prova quando si sta vivendo un rapporto. E spesso, della delusione che alla fine prende il sopravvento. La Kapur crea un itinerario al femmine, scovando i luoghi più in ombra della nostra anima. Qui parla di cadute, le cadute sbagliate nelle braccia sbagliate. Perchè siamo fragili, vulnerabili, spaventati. Non conosciamo la forma delle cose sicure e, invece che lasciarci andare nella sicurezza di chi amiamo, ci ritroviamo ad inciampare sulle illusioni sbagliate. Rupi Kapur è una vera femminista, che oltre alla forza delle donne, mette in luce una cosa: la fragilità, intesa come unicità.

La poesia di Rupi Kapur

Se avessi saputo

com’è fatta una cosa sicura

avrei passato

meno tempo a cadere tra

braccia che non lo erano

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata