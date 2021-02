John Keats, le poesie più belle

John Keats (31 ottobre 1795 – 23 febbraio 1821) è oggi universalmente riconosciuto come il più grande poeta del romanticismo inglese. Nonostante il mancato successo presso i suoi contemporanei, la sua poetica ha influenzato molti scrittori e artisti, tra cui anche Jorge Louis Borges. Oggi, in occasione dell’anniversario della sua nascita, abbiamo selezionato 5 delle sue poesie più belle.

Senza di te

Non posso esistere senza di te.

Mi dimentico di tutto tranne che di rivederti:

la mia vita sembra che si arresti lì,

non vedo più avanti.

Mi hai assorbito.

In questo momento ho la sensazione

come di dissolvermi:

sarei estremamente triste

senza la speranza di rivederti presto.

Avrei paura a staccarmi da te.

Mi hai rapito via l’anima con un potere

cui non posso resistere;

eppure potei resistere finché non ti vidi;

e anche dopo averti veduta

mi sforzai spesso di ragionare

contro le ragioni del mio amore.

Ora non ne sono più capace.

Sarebbe una pena troppo grande.

Il mio amore è egoista.

Non posso respirare senza di te.

Fantasia

Lascia sempre vagare la fantasia,

È sempre altrove il piacere:

E si scioglie, solo a toccarlo, dolce,

Come le bolle quando la pioggia picchia;

Lasciala quindi vagare, lei, l’alata,

Per il pensiero che davanti ancor le si stende;

Spalanca la porta alla gabbia della mente,

E, vedrai, si lancerà volando verso il cielo.

Le stagioni umane

Quattro stagioni fanno intero l’anno,

quattro stagioni ha l’animo dell’uomo.

Egli ha la sua robusta Primavera

quando coglie l’ingenua fantasia

ad aprire di mano ogni bellezza;

ha la sua Estate quando ruminare

il boccone di miel primaverile

del giovine pensiero ama perduto

di voluttà, e così fantasticando,

quanto gli è dato approssimarsi al cielo;

e calmi ormeggi in rada ha nel suo Autunno

quando ripiega strettamente le ali

pago di star così a contemplare

oziando le nebbie, di lasciare

le cose belle inavvertite lungi

passare come sulla siglia un rivo.

Anche ha il suo Inverno di sfiguramento

pallido, sennò forza gli sarebbe

rinunciare alla sua mortal natura.

Lasciando alcuni amici di prima mattina

D’oro una penna datemi, e lasciate

che in limpide e lontane regioni

sopra mucchi di fiori io mi distenda;

portatemi più bianca di una stella

o di una mano d’angelo inneggiante

quando fra corde argentee la vedi

di arpe celesti, un’asse per scrittoio;

e lasciate lì accanto correr molti

carri color di perla, vesti rosa,

e chiome a onda, e vasi di diamante,

e ali intraviste, e sguardi penetranti.

Lasciate intanto che la musica erri

ai miei orecchi d’intorno; e come quella

ogni cadenza deliziosa tocca,

lasciate che io scriva un verso pieno

di molte meraviglie delle sfere,

splendido al suono: con che altezze in gara

il mio spirito venne! Nè contento

è di restare così presto solo.

.

Che mi ami tu lo dici, ma con una voce

Che mi ami tu lo dici, ma con una voce

Più casta di quella d’una suora

Che per sé sola i dolci vespri canta,

Quando la campana risuona –

Su, amami davvero!

Che mi ami tu lo dici, ma con un sorriso

Freddo come un’alba di penitenza,

Suora crudele di San Cupido

Devota ai giorni d’astinenza –

Su, amami davvero!

Che mi ami tu lo dici, ma le tue labbra

Tinte di corallo insegnano meno gioia

Dei coralli del mare –

Mai che s’imbroncino di baci –

Su, amami davvero!

Che mi ami tu lo dici, ma la tua mano

Non stringe chi teneramente la stringe;

È morta come quella d’una statua

Mentre la mia brucia di passione –

Su, amami davvero!

Su, incendiamoci di parole

E bruciandomi sorridimi – stringimi

Come devono gli amanti – su, baciami,

E l’urna, poi, delle mie ceneri seppelliscila nel tuo cuore –

Su, amami davvero!

.

© Riproduzione Riservata