“Il tuo ritorno sarà il mio ritorno”, la poesia di e.e. cummings da dedicare a chi amiamo

Quanto poesie d’amore esistono al mondo… Ognuna ha un cuore che pulsa in eterno, per l’autore o l’autrice che l’ha composta e per noi, che la leggiamo e la dedichiamo ai nostri cari.

Scopriamo “Il tuo ritorno sarà il mio ritorno“, una poesia di e.e. cummings – la scrittura in minuscolo non è un caso, ve ne accorgerete leggendo – che abbiamo scelto per ricordare l’eclettico poeta e artista in occasione del suo compleanno.

“Il tuo ritorno sarà il mio ritorno” di e.e. cummings

“Il tuo ritorno sarà il mio ritorno

i me stesso ti seguono, io solo resto; un’effige d’ombra o che pare

(un quasi qualcuno ch’è sempre nessuno),

un nessuno, che, fino al loro e tuo ritorno,

passa perenne la sua solitudine

a sognare i loro sguardi aprirsi al tuo mattino

a sentire le stelle levarsi nei tuoi cieli: quindi, nel nome misericordioso dell’amore,

non tardare più di quanto io privo di me

sopporti l’assenza dell’attimo in cui un altro

stringa fra le braccia la mia stessa vita che è tua

-quando paure, speranze, credi, dubbi, spariranno.

Ovunque e della gioia perfetta integrità siamo”.

L’amore e la poesia… fuori dagli schemi

L’autore di “Il tuo ritorno sarà il mio ritorno” si firmava e.e. cummings. Tutto abbreviato. In minuscolo.

Così, anche in quello che a volte appare come l’ingranaggio meno essenziale della scrittura – la punteggiatura -, Cummings affida il segno del suo essere al mondo.

“Il tuo ritorno sarà il mio ritorno” è una poesia che parla d’amore, sì, ma lo fa fuori dagli schemi, alla maniera di Cummings: non è un’elegia della donna amata; non è la descrizione di un momento felice trascorso o da trascorrere insieme; non è nemmeno una dichiarazione d’amore che passa per una metafora, una sinestesia, una trasposizione naturalistica.

“Il tuo ritorno sarà il mio ritorno

i me stesso ti seguono, io solo resto;”

L’essere umano è un sé composto di innumerevoli altri sé. Quando l’oggetto del suo amore si allontana, è come se, materialmente, le persone che abitano il corpo dell’innamorato lo abbandonassero.

Resta un’ombra, un “nessuno” o “quasi nessuno” che brancola nel buio del desiderio e dell’attesa.

Edward Estlin Cummings

Poeta e scrittore, ma anche illustratore, pittore e drammaturgo, Edward Estlin Cummings è stato un uomo dai mille talenti – e dalle mille sfaccettature -.

Nato in Massachusetts il 14 ottobre 1894, Cummings si laurea cum lode ad Harvard in inglese e studi classici. La passione per la scrittura, coltivata sin dalla primissima infanzia e incoraggiata in primis dall’affettuoso padre, lo induce a comporre poesie che vengono presto pubblicate sulla rivista della prestigiosa università.

Come quasi tutti i suoi coetanei, la Prima Guerra Mondiale irrompe prepotente nella sua vita: è il 1917 quando Cummings decide di arruolarsi nell’esercito. Eppure, un errore nella gestione della richiesta fa tardare di un anno l’ingresso del giovane in guerra.

In questo lasso di tempo, si reca a Parigi. La città della luce e dell’amore lo affascina tanto da catturargli il cuore per sempre: Cummings tornerà infatti più volte nella capitale francese, innamorato della sua bellezza unica.

L’esperienza a Parigi segna anche in un altro modo l’eclettico artista che, mentre presta servizio d’ambulanza sul fronte francese, viene accusato di spionaggio e internato a La Ferté-Macé. Nasce così l’ispirazione per uno dei capolavori di Cummings: “La stanza enorme“.

Scarcerato, viene richiamato dall’esercito americano, per cui presta servizio fino al novembre 1918.

Il seguito della sua vita è scandito da esperimenti creativi di ogni genere, viaggi e perfino da un lavoro come professore universitario ad Harvard, dove ottiene la cattedra ad honorem.

e.e. cummings muore il 3 settembre 1962.

© Riproduzione Riservata