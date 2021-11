“Il sorriso”, la romantica poesia di William Blake

La poesia

“Il sorriso” è una romantica poesia composta da William Blake e contenuta nella raccolta “The pickering Manuscript” del 1803 circa. Abbiamo pensato di proporvi “Il sorriso” perché proprio domani ricorre l’anniversario del poeta, nato a Londra il 28 novembre 1757 e morto sempre a Londra il 12 agosto 1827.

“Il sorriso”

C’è un sorriso d’amore,

e c’è un sorriso della seduzione,

un sorriso c’è dei sorrisi

dove si incontrano quei due sorrisi.

C’è un aggrottamento dell’odio

e c’è un aggrottamento del disdegno,

ed un aggrottamento c’è degli aggrottamenti

di cui invano tentate di scordarvi,

Poiché a fondo nel profondo del cuore penetra,

e affonda nelle midolla delle ossa-

e mai nessun sorriso fu sorriso,

ma solo quel sorriso solo,

sorriso che dalla culla alla fossa

sorridere si può una volta una sola;

quando è sorriso

ha fine ogni miseria.

La forza del sorriso

William Blake è uno di quei poeti che hanno indagato profondamente e a lungo la natura dell’uomo e della società. “Il sorriso” è la dimostrazione di quanto filosofica sia la ricerca e la poetica di Blake che, in sedici versi riesce a chiarire ciò che molti filosofi hanno fatto con libri molto più corposi e con grandi giri di parole. Il componimento vuole mostrare come l’esistenza umana abbia una duplice natura e come la dualità tra apparenza e realtà. Il sorriso può nascondere infatti un apparente significato, solo di facciata. Così come il sorriso dei sorrisi può essere d’amore o inganno a seconda del carattere del destinatario.

“La strada non presa”, la poesia di Frost sui bivi della vita “La strada non presa” è una delle più celebri poesie di Robert Frost, scritta nel 1916, è tratta dalla raccolta “Mountain Interval”

William Blake

William Blake è stato un poeta, un pittore e un artista incisore di grandissimo talento. Largamente sottovalutato mentre egli era in vita, oggi l’opera di Blake è considerata estremamente significativa e fonte di ispirazione sia nell’ambito della poesia sia delle arti visive. Considerato al suo tempo pazzo per le sue idee stravaganti, attualmente è invece molto apprezzato per la sua espressività, la sua creatività e per la visione filosofica che sta alla base del suo lavoro.