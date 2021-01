“Il borgo” di Umberto Saba, la poesia sulla ricerca dell’empatia

Su empatia e di immedesimazione, il mondo della letteratura offre storie che consentono ai lettori di evadere dalla realtà e di calarsi nei panni di personaggi più o meno fantastici. Tuttavia possono essere maggiormente significative poesie come “Il borgo” di Umberto Saba, scrittore che tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento si dedica a una poesia da lui stesso definita onesta in quanto basata sulla realtà.

Versi d’autore

Nella prima parte della poesia l’itinerario d’esperienza percorso dall’autore per conoscere la realtà ha origine da una contemplazione della vita, dove ancora manca la capacità di un’intima e vera adesione sentimentale alle cose del mondo. Nella seconda parte della lirica troviamo il poeta giunto alle soglie della maturità che ancora vorrebbe, nostalgicamente, “la fede avere/di tutti” nel credere che la vita non sia solo sventura come egli invece, nella sua acuta intelligenza del reale, ha avuto modo di conoscere.

Alla ricerca dell’empatia

Nel componimento sembra esserci il racconto della vocazione poetica dell’autore. Nella poesia emerge la voglia di empatia, il desiderio di fuggire dall’individualismo e di essere parte di una società, di cui narrare, senza finzione, l’umanità. L’immedesimazione negli altri è vista da Saba come un modo per alleviare il dolore universale che deriva dalla solitudine. L’oggetto di ricerca del poeta è quel senso di uguaglianza che lo possa fare sentire fra gli uomini un uomo, per cancellare così ogni differenza segnata da epoche e società.

La poesia “Il borgo”

Fu nelle vie di questo

Borgo che nuova cosa

m’avvenne.

Fu come un vano

sospiro

il desiderio improvviso d’uscire

di me stesso, di vivere la vita

di tutti,

d’essere come tutti

gli uomini di tutti

i giorni.

Non ebbi io mai sì grande

gioia, né averla dalla vita spero.

Vent’anni avevo quella volta, ed ero

malato. Per le nuove

strade del Borgo il desiderio vano

come un sospiro

mi fece suo.

Dove nel dolce tempo

d’infanzia

poche vedevo sperse

arrampicate casette sul nudo

della collina,

sorgeva un Borgo fervente d’umano

lavoro. In lui la prima

volta soffersi il desiderio dolce

e vano

d’immettere la mia dentro la calda

vita di tutti,

d’essere come tutti

gli uomini di tutti

i giorni.

La fede avere

di tutti, dire

parole, fare

cose che poi ciascuno intende, e sono,

come il vino ed il pane,

come i bimbi e le donne,

valori

di tutti. Ma un cantuccio,

ahimè, lasciavo al desiderio, azzurro

spiraglio,

per contemplarmi da quello, godere

l’alta gioia ottenuta

di non esser più io,

d’essere questo soltanto: fra gli uomini

un uomo.

Nato d’oscure

vicende,

poco fu il desiderio, appena un breve

sospiro. Lo ritrovo

– eco perduta

di giovinezza – per le vie del Borgo

mutate

più che mutato non sia io. Sui muri

dell’alte case,

sugli uomini e i lavori, su ogni cosa,

è sceso il velo che avvolge le cose

finite.

La chiesa è ancora

gialla, se il prato

che la circonda è meno verde. Il mare,

che scorgo al basso, ha un solo bastimento,

enorme,

che, fermo, piega da un parte. Forme,

colori,

vita onde nacque il mio sospiro dolce

e vile, un mondo

finito. Forme,

colori,

altri ho creati, rimanendo io stesso,

solo con il mio duro

patire. E morte

m’aspetta.

Ritorneranno,

o a questo

Borgo, o sia a un altro come questo, i giorni

del fiore. Un altro

rivivrà la mia vita,

che in un travaglio estremo

di giovinezza, avrà per egli chiesto,

sperato,

d’immettere la sua dentro la vita

di tutti,

d’essere come tutti

gli appariranno gli uomini di un giorno

d’allora.

