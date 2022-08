Gozzano, la disillusione e la banalità del reale nella poesia “La via del rifugio”

La Poesia

Il 9 agosto del 1916 scompariva a Torino Guido Gozzano, celebre poeta e scrittore italiano vicino alla corrente post-decadente del Crepuscolarismo. Lo ricordiamo leggendo “La via del rifugio”, il componimento che dà il titolo all’omonima raccolta e che esprime una grande disillusione nei confronti del reale, una sfiducia storica, sociale e individuale che sfocia nell’assenza di desideri, nella sottile ironia, nel ritorno agli schemi infantili.

Ne “La via del rifugio”, infatti, Guido Gozzano si serve dello schema di un’ancestrale filastrocca, che ricorda il “Girotondo” e si ripete convulsamente per sottolineare la banalità che si cela dietro al reale. Non c’è più nulla da salvare, nemmeno il “quatrifoglio”, rimasto simbolicamente incolto, segno di una speranza che non sa più rifiorire.

La via del rifugio di Guido Gozzano

Trenta quaranta,

tutto il Mondo canta

canta lo gallo

risponde la gallina…

Socchiusi gli occhi, sto

supino nel trifoglio,

e vedo un quatrifoglio

che non raccoglierò.

Madama Colombina

s’affaccia alla finestra

con tre colombe in testa:

passan tre fanti…

Belle come la bella

vostra mammina, come

il vostro caro nome,

bimbe di mia sorella!

…su tre cavalli bianchi:

bianca la sella

bianca la donzella

bianco il palafreno…

Ne fare il giro a tondo

estraggono le sorti.

(I bei capelli corti

come caschetto biondo

rifulgono nel sole.)

Estraggono a chi tocca

la sorte, in filastrocca

segnando le parole.

Socchiudo gli occhi, estranio

ai casi della vita.

Sento fra le mie dita

la forma del mio cranio…

Ma dunque esisto! O Strano!

vive tra il Tutto e il Niente

questa cosa vivente

detta guidogozzano!

Resupino sull’erba

(ho detto che non voglio

raccorti, o quatrifoglio)

non penso a che mi serba

la Vita. Oh la carezza

dell’erba! Non agogno

cha la virtù del sogno:

l’inconsapevolezza.

Bimbe di mia sorella,

e voi, senza sapere

cantate al mio piacere

la sua favola bella.

Sognare! Oh quella dolce

Madama Colombina

protesa alla finestra

con tre colombe in testa!

Sognare. Oh quei tre fanti

su tre cavalli bianchi:

bianca la sella,

bianca la donzella!

Chi fu l’anima sazia

che tolse da un affresco

o da un missale il fresco

sogno di tanta grazia?

A quanti bimbi morti

passò di bocca in bocca

la bella filastrocca

signora delle sorti?

Da trecent’anni, forse,

da quattrocento e più

si canta questo canto

al gioco del cucù.

Socchiusi gli occhi, sto

supino nel trifoglio,

e vedo un quatrifoglio

che non raccoglierò.

L’aruspice mi segue

con l’occhio d’una donna…

Ancora si prosegue

il canto che m’assonna.

Colomba colombita

Madama non resiste,

discende giù seguita

da venti cameriste,

fior d’aglio e fior d’aliso,

chi tocca e chi non tocca…

La bella filastrocca

si spezza d’improvviso.

“Una farfalla!” “Dài!

Dài!” – Scendon pel sentiere

le tre bimbe leggere

come paggetti gai.

Una Vanessa Io

nera come il carbone

aleggia in larghe rote

sul prato solatio,

ed ebra par che vada.

Poi – ecco – si risolve

e ratta sulla polvere

si posa della strada.

Sandra, Simona, Pina

silenziose a lato

mettonsile in agguato

lungh’essa la cortina.

Belle come la bella

vostra mammina, come

il vostro caro nome

bimbe di mia sorella!

Or la Vanessa aperta

indugia e abbassa l’ali

volgendo le sue frali

piccole antenne all’erta.

Ma prima la Simona

avanza, ed il cappello

toglie ed il braccio snello

protende e la persona.

Poi con pupille intente

il colpo che non falla

cala sulla farfalla

rapidissimamente.

“Presa!” Ecco lo squillo

della vittoria. “Aiuto!

È tutta di velluto:

Oh datemi uno spillo!”

“Che non ti sfugga, zitta!”

S’adempie la condanna

terribile; s’affanna

la vittima trafitta.

Bellissima. D’inchiostro

l’ali, senza rintocchi,

avvivate dagli occhi

d’un favoloso mostro.

“Non vuol morire!” “Lesta!

ché soffre ed ho rimorso!

Trapassale la testa!

Ripungila sul dorso!”

Non vuol morire! Oh strazio

d’insetto! Oh mole immensa

di dolore che addensa

il Tempo nello Spazio!

A che destino ignoto

si soffre? Va dispersa

la lacrima che versa

l’Umanità nel vuoto?

Colombina colombita

Madama non resiste:

discende giù seguita

da venti cameriste…

Sognare! Il sogno allenta

la mente che prosegue:

s’adagia nelle tregue

l’anima sonnolenta,

siccome quell’antico

brahamino del Pattarsy

che per racconsolarsi

si fissa l’umbilico.

Socchiudo gli occhi, estranio

ai casi della vita;

sento fra le mie dita

la forma del mio cranio.

Verrà da sé la cosa

vera chiamata Morte:

che giova ansimar forte

per l’erta faticosa?

Trenta quaranta

tutto il Mondo canta

canta lo gallo

canta la gallina…

La Vita? Un gioco affatto

degno di vituperio,

se si mantenga intatto

un qualche desiderio.

Un desiderio? sto

supino nel trifoglio

e vedo un quatrifoglio

che non raccoglierò.

Guido Gozzano

Nato a Torino il 19 dicembre del 1883 e scomparso prematuramente il 9 agosto del 1916 a causa di una grave tubercolosi polmonare, Guido Gozzano è stato un importante poeta e scrittore italiano. Autore crepuscolare, Gozzano si è avvicinato alla scrittura ispirandosi dapprima a Gabriele D’Annunzio, poi avvicinandosi alla poetica di Giovanni Pascoli. La passione per le lettere ha accompagnato tutta la sua breve esistenza, sin da quando, iscritto alla facoltà di giurisprudenza, non faceva altro che seguire i corsi di letteratura.

Con le sue opere, Gozzano ci ha lasciato un’importante eredità letteraria, in cui la disillusione borghese del Novecento si mescola all’ironia, alla nostalgia per un tempo perduto, alla consapevolezza di come il reale sia “Tutto e Niente”. Giuseppe De Paoli, critico de La Rassegna Latina, parlava in questi termini della poetica di Guido Gozzano: