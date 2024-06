“Giugno”, la poesia di Carducci che racconta la felicità della natura e del cuore

Con i suoi versi, Giosuè Carducci ha descritto il mese di Giugno e i preludi della stagione estiva attraverso un racconto naturale ed emozionale. Scopriamoli insieme.

La poesia che stiamo per leggere è racchiusa nel volume “Poesie”, un’antologia di brani pubblicati da Feltrinelli e scelti fra le opere più conosciute e quelle meno note dell’autore.

Fortemente radicata nel suo tempo, la poesia di Carducci compendia al livello più alto, nell’arco di mezzo secolo, i caratteri e le tendenze della società italiana.

Tuttavia, dopo aver esercitato influssi determinanti, è stata rapidamente accantonata per i suoi aspetti “fuori moda” (attitudine retorica, patriottismo celebrativo, mitologia risorgimentale). In realtà, quella lirica, saldamente connessa all’eloquenza del professore e agli studi del critico e del filologo, fu spesso in grado di proporre soluzioni originali e nuove, grazie alla sicurezza linguistica, alla vocazione sperimentale e alla varietà delle scelte metriche.

In questa antologia sono ovviamente raccolte alcune delle sue liriche più belle e meritatamente celebri, ma anche poesie meno famose e meno lette che per varie ragioni presentano motivo di interesse e novità. Dalle sperimentazioni (anche metriche) giovanili fino all’ultimo Carducci, con le rime “alpine” e quelle per Annie Vivanti.

dalla sinossi del libro