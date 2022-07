“Giudice Paolo”, la poesia che rende omaggio a Paolo Borsellino

La Poesia

In occasione del trentesimo anniversario dalla strage di via D’Amelio, vi proponiamo la lettura di “Giudice Paolo”, una commovente poesia scritta da Marilena Monti.

Una commovente poesia per ricordare Paolo Borsellino, grande giudice ma, prima di tutto, grande uomo.

Palermo, via D’Amelio, 19 luglio 1992: una Fiat 126 rubata viene fatta saltare in aria con l’obiettivo di colpire un uomo coraggioso che a lungo ha lottato contro Cosa Nostra. A seguito di questo vile attentato, perdono la vita il magistrato Paolo Borsellino, gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, e rimangono coinvolte altre 24 persone.

In occasione di questo triste anniversario, vogliamo condividere con voi “Giudice Paolo”, la toccante poesia che Marilena Monti – scrittrice, autrice televisiva e drammaturga – ha composto nel 1992 per ricordare Paolo Borsellino, e che lei stessa legge ogni 19 luglio a Palermo su richiesta dai familiari del compianto giudice.

Giudice Paolo di Marilena Monti

Col sole che brucia.

Coi gradi assoluti di luglio.

Possibile farsi riparo

e darsi frescura con niente?

Presenti.

Dolenti.

Furenti.

Pensosi.

Penosi gli sguardi.

Duemila, tremila, seimila.

I timidi, i buoni, i pavidi

e gli sbruffoni.

Magliette celesti,

ragazze,

signore ed occhiali,

scolari.

Tacete!

Ché Paolo dorme per sempre,

ormai non lo sveglia il mattino.

Onesti.

Parenti di un sangue

impreciso.

Palermo è la madre

violata.

Il giudice ucciso

è il padre caduto. L’ennesimo.

Tutti:

onesti, feroci, orfanelli…

Per oggi né mare,

né strade affollate:

fu atroce l’estate

dell’Isola azzurra,

fu fossa di pioggia sanguigna

e amara di pianto!

“Andiamo in vacanza,

andiamo a raccogliere fiori,

e pigri diletti e

dispetti,

manciate di sabbia

e spruzzi

e aranciata gelata,

e fiori di zucca

a frittata…

meloni,

gelati,

canzoni…

Andiamo a inventarci

un amore,

a fare bambini a Mondello,

ché luglio è maturo,

ed è bello…”

E invece

vestiti e

investiti

di un compito grave,

andiamo a vedere

che Paolo

oggi parte

per sempre.

“Che vengano i giusti

– ha detto la moglie,

e la madre –

che vengano i buoni!”.

Discreti.

Mattino otto e trenta.

Transenne.

Asfalto delira

cocente.

Le scarpe mordicchiano

i piedi.

Li abbiamo comprati anche noi

dei fiori vivaci!

Non sono “fiori di stato”

stirati,

eleganti e

bugiardi!…

I nostri son belli e sdruciti.

Son fiori arrabbiati e cocenti

di mani che stringono

gambi sudati,

bagnati di pianto.

Davanti la chiesa: duemila, tremila,

ottomila.

La strada

è una biscia

di immobili corpi serrati,

che tremano,

coi trenta gradi,

come fosse gennaio.

Cercare calore è possibile

il venti di luglio?

E il sole impietoso

tortura

le teste scoperte.

Immobili.

Quieti e rabbiosi.

Devoti ad un patto recente.

Puliti, lucenti,

bellissimi e veri:

Palermo!

Da occhi, da baffi, da mani;

da rughe, da guance,

il patto si fa più compatto

e cresce il dolore.

“Guardiamolo in faccia,

il dolore,

per l’ultima volta!

Domani saremo occupati

ad alzare la testa,

a dire di no,

a volere il diritto,

a negare

il favore!

Ti giuro,

Giudice Paolo

dagli occhi di miele

e mestizia,

che noi

ti faremo giustizia!”.

Respira la folla,

tenendo il respiro.

Nessuno che urli.

Qualcuno è svenuto

in silenzio.

Si compie nel piccolo

tempio,

il rito d’addio.

A Dio.

A quale Dio,

si chiede Palermo,

offriamo le lacrime

e il patto! …

A quale celeste sovrano

chiediamo conto e ragione

se Paolo è in croce,

con gli altri,

i ragazzi,

quotidiani soldati trafitti…

Silenzio.

La voce,

da dentro la chiesa.

Negli altoparlanti

ripete

parole di rito,

parole di pianto.

Promesse solenni.

Applaude Palermo.

Le bocche serrate

e gli occhi a dare,

col pianto,

una tregua al calore

dell’ingiustizia!

Parole taciute.

Oggi non c’è da gridare!

Oggi si nutre e si cresce

una nuova creatura,

lucida e chiara

futura

e presente:

il cuore, la mente

e l’amore l’hanno

voluta.

Palermo s’ingravida

al sole di luglio…

nei corpi assetati,

in tanto silenzio,

nel pianto,

nel muto linguaggio di mani

che paiono quiete.

Civili.

Belli e civili.

Nobili e dignitosi.

Austeri e teneri

figli.

Parenti di un sangue

comune

(genetici-azzurri legami…)

bastardi di storie

infinite!

Soldati di luce.

Coscienti.

Feriti e

uccisi

dalla morte medesima

che uccise quei Giusti!

Feroci.

Furenti.

Composti.

Gentili.

Assetati.

Uniti, eterni, splendenti…

I giudici giusti

caduti!

I giudici buoni,

gli arcangeli buoni

del nostro diritto!

E piange Palermo

Al mattino!

Le dieci e cinquanta.

Da tetti, terrazze,

finestre…

Il grido incredibile

è muto.

Mentre Paolo è

nel legno.

Con la sua devozione

e la sua solitudine.

E i vivi

respirano amore,

in questo momento,

non odio,

e pioggia di fiori, scomposta freschezza,

e lacrima ennesima

e tenerezza.

“Ti giuro,

Giudice Paolo

dagli occhi di miele

e mestizia,

che noi

ti faremo

giustizia!”