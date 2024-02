“Forse sta finendo l’amore” poesia di Franco Arminio

Forse sta finendo l’amore di Franco Arminio è una poesia che purtroppo racconta il contemporaneo. Gli umani sembrano impazziti, continuano a farsi in modo costante e reciproco del male.

Quella parola sacra che è Amore, che poi è simbolo di civiltà, di rispetto, di tolleranza, di solidarietà, di aiuto reciproco, sta perdendo ogni giorno di significato, lasciando spazio ai peggiori comportamenti e sentimenti.

Non c’è amore in una società in cui il dialogo non esiste, in cui manca l’accettazione degli altri umani, qualsiasi sia la loro diversità.

Non può esserci amore in un Mondo continuamente angustiato dalla guerra, in cui la vita umana diventa un numero algebrico o statistico da mostrare per portare avanti le ragioni di questa o l’altra parte.

La vita umana, o meglio di tutti gli esseri viventi è sacra e come tale va tutelata, curata, protetta.

Ma, se ci pensiamo anche l’amore più classico, quello di coppia sembra stia perdendo di rete significato. In nome dell’amore si uccide la persona che dei dovrebbe proteggere, tenere tra le braccia, cullarla e tutelarla da qualsiasi pericolo.

Non è amore togliere la vita o fare violenza alla presunta persona amata. L’amore è anche saper capire che una storia è finita o che la persona che ti sta accanto non sta bene con te.

L’amore è accettare la separazione, accettare che l’altro possa poter vivere la propria felicità anche se con un’altra persona. In ogni caso, l’amore non prevede la prevaricazione e la sottomissione. L’amore non prevede imposizioni e coercizione.

La poesia è tratta dal libro Studi sull’amore (Einaudi, 2022) e non possiamo che ringraziare questo grande autore per le perle di saggezza estetica che dona attraverso le sue poesie.

Forse sta finendo l’amore di Franco Arminio Forse sta finendo l’amore,

stanno finendo le amicizie.

Nel chiasso del pianeta

ogni cosa è al suo epilogo.

Ogni giorno è il censimento

di chi è perso, di chi si allontana.

Ci mettiamo parole addosso

per ripararci, ma le parole

non riparano dal disamore

e dal gelo.

Baciami, mettimi

un silenzio buono in bocca.

Significato della poesia

Come ormai facciamo spesso vogliamo dare un significato alla poesia Forse sta finendo l’amore di Franco Arminio. Le parole sono chiare e manifesto il messaggio, ma il contesto in cui il poeta vive queste emozioni sono solo di sua proprietà e interpretazione.

Sin dai primi versi Franco Arminio con il Forse manifesta la propria ipotesi sulla fine di due sentimenti importantissimi l’amore e l’amicizia.

Basta seguire i media e ancor più i social network per rendersi conto che il Rumore nelle relazioni umane ha preso il sopravvento. Si grida, si urla, si impone il proprio punto di vista, si tende a dominare verbalmente chi ti sta di fronte.

Tutto questo non può che portare alla fine di ogni forma di contatto verbale e fisico. Siamo costretti al distacco, all’isolamento anche quando pensiamo che ci siano tantissime persone intorno a noi.

Gli esseri umani tendono auto proteggersi e per farlo molte volte si rifugiano, scappano, si chiudono. È un istinto naturale di tutto il mondo animale, ciò che ci fa stare male o ci mette in pericolo va allontanato.

Allora, si cerca di trovare delle giustificazioni per sopravvivere a questa follia. Se ci pensiamo esperti, intellettuali, opinionisti, studiosi cercano si lanciano con le loro parole cercando di offrire un soluzione per tutto.

La causa di quanto avviene di aberrante diventa l’oggetto e il soggetto su cui far confluire parole e giudizi. Ma, dice Franco Arminio, “le parole

non riparano dal disamore e dal gelo.”

Qualsiasi, sia il contenuto mancano i fatti veri, quelli che fanno stare bene le persone. Il calore di chi ti ama, la gioia di un amico con cui condividere tutto.

Tutto sembra svanire se non si trova immediatamente l’antidoto. E Arminio ci dona gli ultimi versi che sono l’essenza della poesia.

Baciami, mettimi

un silenzio buono in bocca.

In queste parole, c’è l’essenza dell’amore. Non perdiamo più tempo, torniamo ad amarci. Basta un bacio per spegnere tutta la follia che ci circonda e per spegnere il Rumore che sta distruggendo qualsiasi rapporto umano. Grazie a Franco Arminio.

© Riproduzione Riservata