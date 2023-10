Il 31 ottobre 1795 nasceva John Keats e noi celebriamo il suo anniversario con Ode alla Fantasia (Ode To Fancy) o più semplicemente Fantasia (Fancy). Non è un a delle poesie maggiormente apprezzate dalla critica, ma gradatamente i versi di John Keats hanno conquistato anche i più severi critici.

Non dimentichiamo che John Keats è stato il poeta romantico inglese che ha segnato l’intero panorama letterario del tempo. C’è chi ritiene che Ode alla Fantasia anticipa il lavoro di Freud sulla libido e il piacere affrontato nei Tre saggi sulla teoria sessuale pubblicato nel 1905.

Ode alla fantasia fu scritta da John Keats nell’inverno del 1818 e fu pubblicata nel 1820. Ciò che colpisce è la forza che Keats riconduce alla fantasia. Soltanto all’immaginazione si può superare ciò che tende a diventare noia, abitudine, fastidio, apatia, morte.

La realtà come palestra della fantasia

Sviluppare ed allenare la nostra fantasia è fondamentale, anche quando la realtà sembra ostile. In Fancy, John Keats sottolinea quanto ogni aspetto del nostro quotidiano, può essere in grado di ispirarci.

Come se avesse delle ali, la fantasia bisogna lasciarla andare, vagare, senza porre alcun limite alla nostra mente.

“Spalancate la porta alla gabbia della mente”, scrive, proprio per regalarci l’immagine dei pensieri in grado di arrivare lontano. La nostra immaginazione, si estende verso il cielo, e diventa il valore portante della nostra vita.

A pensarci bene sono ormai anni che ciò che ci circonda sembra perdere sempre più di fantasia e bellezza. L’orrido ha invaso la nostra esistenza e forse un po’ di sana immaginazione potrebbe farci scoprire nuovi visioni del nostro presente.

Ode alla Fantasia di John Keats

Lascia sempre vagare la fantasia,

È sempre altrove il piacere:

E si scioglie, solo a toccarlo, dolce,

Come le bolle quando la pioggia picchia;

Lasciala quindi vagare, lei, l’alata,

Per il pensiero che davanti ancor le si stende;

Spalanca la porta alla gabbia della mente,

E, vedrai, si lancerà volando verso il cielo.

Dolce fantasia! Libera sii per sempre!

Son rovinate dall’uso le gioie dell’estate,

E appassisce il godimento della primavera

Come i suoi fiori. Anche le bocche rosse

Dei frutti autunnali quando tra le nebbie

E la rugiada ardono come fanali

Saziano a gustarle: e dunque, che fare?

Siediti vicino al fuoco, quando

L’arido ceppo vampeggia lucente

Come lo spirito stesso dell’inverno,

Quando la terra silenziosa è imbacuccata,

E la neve rappresa è scompigliata

Dallo zoccolo pesante del contadino,

Quando la notte in oscura cospirazione

S’incontra col mezzogiorno

Per bandire la sera dal suo cielo.

Sì, siediti qui, e con la mente

Intimidita dall’immaginazione,

Invia la fantasia ad un’alta missione.

Ha vassalli al suo servizio,

E ti porterà a scapito del gelo,

La bellezza che la terra ha perso,

Ti porterà accumulate

Con quieto e misterioso furto,

Le gioie dell’estate e i boccioli

E le campanule di maggio,

L’erba rugiadosa e la frasca spinosa,

L’opulenza doviziosa, infine dell’autunno.

E questi piaceri mescolerà

Con tre acconci vini in una tazza

Che tu berrai: – e udrai

I lontani canti dei mietitori chiari,

Il fruscio del grano tagliato,

I dolci uccelli inneggianti al mattino:

E insieme, – ascolta!

È l’allodola di Aprile, mattutina,

Sono i corvi, con affannoso gracchiare,

Alla ricerca di pagliuzze e fuscelli.

Con un solo sguardo coglierai

La margherita e il ranuncolo,

I gigli dalle bianche piume e la prima

Primula che sboccia sulla siepe,

Il giacinto ombreggiato, eterno

Re di zaffiro della metà di maggio,

E ogni foglia, ogni fiore

Imperlato dallo stesso scroscio.

Vedrai il topo di campo sbucare

Magro dal suo sonno nella cella,

E il serpente, sottile per l’inverno,

Deporre su una sponda assolata la sua pelle,

Vedrai uova di nido screziate

Pronte ad aprirsi tra il biancospino,

Quando l’ala della femmina riposa

Quieta nel suo nido muschioso;

Vedrai il tumulto e l’allarme,

Quando l’alveare riversa fuori il suo sciame,

E le ghiande mature tambureggiare

Quando le brezze d’autunno cominciano a cantare.

Dolce Fantasia! Libera sii per sempre!

Ogni cosa è rovinata dall’uso:

Dov’è la gota che troppo guardata

Non sia appassita? O la fanciulla

La cui bocca matura non sia intristita?

C’è forse un occhio, sia pur color del cielo,

Che a lungo andare non stanchi? C’è forse un volto

Che in ogni luogo vorremmo incontrare?

Una voce, sia pur dolce, che sempre

Sia dolce udire? Si scioglie

Solo a toccarlo, dolce, il piacere,

Come la piaggia quando la bolla picchia.

Lasciala vagare, lei, l’alata,

Che alla tua mente trovi un’amata

Dagli occhi dolci come la figlia di Cerere

Prima che il dio del tormento

Le insegnasse il rimprovero e lo sgomento,

Con una vita e dei fianchi

Come quelli D’Ebe bianchi, quando

Sfuggendo al fermaglio d’oro si sciolse la cintura.

***************************

Ode to Fancy by John Keats

Ever let the Fancy roam,

Pleasure never is at home:

At a touch sweet Pleasure melteth,

Like to bubbles when rain pelteth;

Then let winged Fancy wander

Through the thought still spread beyond her:

Open wide the mind’s cage-door,

She’ll dart forth, and cloudward soar.

O sweet Fancy! let her loose;

Summer’s joys are spoilt by use,

And the enjoying of the Spring

Fades as does its blossoming;

Autumn’s red-lipp’d fruitage too,

Blushing through the mist and dew,

Cloys with tasting: What do then?

Sit thee by the ingle, when

The sear faggot blazes bright,

Spirit of a winter’s night;

When the soundless earth is muffled,

And the caked snow is shuffled

From the ploughboy’s heavy shoon;

When the Night doth meet the Noon

In a dark conspiracy

To banish Even from her sky.

Sit thee there, and send abroad,

With a mind self-overaw’d,

Fancy, high-commission’d:—send her!

She has vassals to attend her:

She will bring, in spite of frost,

Beauties that the earth hath lost;

She will bring thee, all together,

All delights of summer weather;

All the buds and bells of May,

From dewy sward or thorny spray;

All the heaped Autumn’s wealth,

With a still, mysterious stealth:

She will mix these pleasures up

Like three fit wines in a cup,

And thou shalt quaff it:—thou shalt hear

Distant harvest-carols clear;

Rustle of the reaped corn;

Sweet birds antheming the morn:

And, in the same moment, hark!

‘Tis the early April lark,

Or the rooks, with busy caw,

Foraging for sticks and straw.

Thou shalt, at one glance, behold

The daisy and the marigold;

White-plum’d lillies, and the first

Hedge-grown primrose that hath burst;

Shaded hyacinth, alway

Sapphire queen of the mid-May;

And every leaf, and every flower

Pearled with the self-same shower.

Thou shalt see the field-mouse peep

Meagre from its celled sleep;

And the snake all winter-thin

Cast on sunny bank its skin;

Freckled nest-eggs thou shalt see

Hatching in the hawthorn-tree,

When the hen-bird’s wing doth rest

Quiet on her mossy nest;

Then the hurry and alarm

When the bee-hive casts its swarm;

Acorns ripe down-pattering,

While the autumn breezes sing.

Oh, sweet Fancy! let her loose;

Every thing is spoilt by use:

Where’s the cheek that doth not fade,

Too much gaz’d at? Where’s the maid

Whose lip mature is ever new?

Where’s the eye, however blue,

Doth not weary? Where’s the face

One would meet in every place?

Where’s the voice, however soft,

One would hear so very oft?

At a touch sweet Pleasure melteth

Like to bubbles when rain pelteth.

Let, then, winged Fancy find

Thee a mistress to thy mind:

Dulcet-ey’d as Ceres’ daughter,

Ere the God of Torment taught her

How to frown and how to chide;

With a waist and with a side

White as Hebe’s, when her zone

Slipt its golden clasp, and down

Fell her kirtle to her feet,

While she held the goblet sweet

And Jove grew languid.—Break the mesh

Of the Fancy’s silken leash;

Quickly break her prison-string

And such joys as these she’ll bring.—

Let the winged Fancy roam,

Pleasure never is at home.