Emily Brontë, le poesie d’amore più belle

Le poesie d’amore di Emily Brontë sono romantiche e struggenti. La scrittrice e poetessa inglese famosa per il suo unico romanzo “Cime tempestose” è una delle donne più amate e apprezzate della letteratura britannica. Emily Brontë è morta giovanissima, a soli 30 anni, e davanti a queste personalità così sensibili e promettenti vien da chiedersi cosa avrebbero lasciato al mondo se solo avessero vissuto un po’ di più. Il padre visse più a lungo di tutti i suoi figli, l’ultima sopravvissuta, la sorella più grande Charlotte riuscì a pubblicare le poesie di Emily Brontë consegnandole al mondo, prima di morire anche lei nel 1848. Ecco le sue poesie d’amore più belle.

.

Verrò quando sarai più triste

Verrò quando sarai più triste,

steso nell’ombra che sale alla tua stanza;

quando il giorno demente ha perso il suo tripudio,

e il sorriso di gioia è ormai bandito

dalla malinconia pungente della notte.

Verrò quando la verità del cuore

dominerà intera, non obliqua,

ed il mio influsso su di te stendendosi,

farà acuta la pena, freddo il piacere,

e la tua anima porterà lontano.

Ascolta, è proprio l’ora,

l’ora tremenda per te:

non senti rullarti nell’anima

uno scroscio di strane emozioni,

messaggere di un comando più austero,

araldi di me?

.

Sogno, dove sei ora?

Sogno, dove sei ora?

Tanto tempo è trascorso

Da quando la luce svanì

Dalla tua fronte d’angelo

Ohimè, ohimè

Eri così lucente e bello!

Non avrei mai creduto che

Il ricordo tuo portasse solo dolore!

La tempesta e i raggi del sole

Il divino crepuscolo estivo

La notte, immobile in un silenzio solenne,

La luna, piena e scintillante e senza nubi,

Una volta tutto si legava a te,

E ora solo una pena indicibile.

Visione perduta! Basta …

Non puoi più splendere ormai

.

Non dovresti conoscere la disperazione

Non dovresti conoscere la disperazione

se le stelle scintillano ogni notte

se la rugiada scende silenziosa a sera

e il sole indora il mattino.

Non dovresti conoscere la disperazione seppure

le lacrime scorrano a fiumi:

non sono gli anni più amati

per sempre presso il tuo cuore:

Piangono, tu piangi, così deve essere:

il vento sospira dei tuoi sospiri,

e dall’inverno cadono lacrime di neve

là dove giacciono le foglie d’autunno:

pure, presto rinascono, e il tuo destino

dal loro non può separarsi:

continua il tuo viaggio, se non con gioia

pure, mai con disperazione!

.

Amore e amicizia

Amore è come una rosa canina,

Amicizia è un agrifoglio –

È bruno l’agrifoglio quando la rosa è in boccio

ma chi dei due verdeggerà più a lungo?

La rosa selvaggia è dolce in primavera,

i suoi fiori profumano l’estate,

ma aspetta che l’inverno ricompaia

e chi loderà la bellezza del rovo?

Sdegna la fatua corona di rose

e véstiti di lucido agrifoglio,

perché Dicembre che sfiora la tua fronte

ti lasci ancora una verde ghirlanda.

