“Il verme conquistatore”, la poesia di Edgar Allan Poe sull’inesorabilità della morte

Il 7 ottobre del 1849 scompariva Edgar Allan Poe, grande scrittore, poeta, giornalista e critico letterario statunitense. Diventato un personaggio di culto negli ultimi anni, in vita Edgar Allan Poe non ha mai riscosso il meritato successo. Oggi, i suoi libri e i film a lui dedicati sono apprezzati in tutto il mondo.

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Edgar Allan Poe, condividiamo con voi “Il verme conquistatore”, un componimento pubblicato per la prima volta nel 1843 in cui l’autore racconta la morte, la sua inesorabilità e il suo potere distruttivo su un’umanità che non può che accettare il suo statuto di mortalità. La traduzione che vi proponiamo è curata da Enrico Brandoli, ed è una reinterpretazione in versi settenari, sistema rimico ricalcante l’originale.

Il verme conquistatore di Edgar Allan Poe

Fan festa, ecco, di notte

e in questi tristi anni!

Piangon di angel frotte,

velati, ornati e in scranni,

sul palco speme in gesta

e paure con gli inganni

e di ciel, l’affan d’orchestra

sospir musica agli animi.

Mimi in divin sembiante

brusii borbottan bassi,

son qua e laggiù, fluttuanti :

sol marionette mosse

al cen d’informi cose

che enormi mutan scena

e spargon con l’al di Condor

nell’aer non vista pena!

Frammisto dramma, certo,

mai più sarà scordato!

Fantasma lungo un cerchio

da un popolo cacciato

che scappa eterno e torna,

al punto incominciato.

Orror muove sì trama

e pazzia, e ancor più il peccato.

Guarda, tra i mim, la bolgia!

Strisciante una forma entra!

E’ rosso sangue e avvolge

da vacua scen, violenta!

Volge! Volge! Mortale!

I mim son cibo e addenta,

gli angel fa singhiozzare

verminea truculenza!

Le luci! Or tutto è spento!

Su ogni tremante attore

cade il sipar con vento,

drappo mortal, dolore!

Dicon gli angeli esangui :

– “Uomo” è tragedia allor,

eroe quindi rimane

il “Verme Conquistator” –

The conqueror worm

Lo! ‘tis a gala night

Within the lonesome latter years!

An angel throng, bewinged, bedight

In veils, and drowned in tears,

Sit in a theatre, to see

A play of hopes and fears,

While the orchestra breathes fitfully

The music of the spheres.

Mimes, in the form of God on high,

Mutter and mumble low,

And hither and thither fly-

Mere puppets they, who come and go

At bidding of vast formless things

That shift the scenery to and fro,

Flapping from out their Condor wings

Invisible Woe!

That motley drama- oh, be sure

It shall not be forgot!

With its Phantom chased for evermore,

By a crowd that seize it not,

Through a circle that ever returneth in

To the self-same spot,

And much of Madness, and more of Sin,

And Horror the soul of the plot.

But see, amid the mimic rout

A crawling shape intrude!

A blood-red thing that writhes from out

The scenic solitude!

It writhes!- it writhes!- with mortal pangs

The mimes become its food,

And seraphs sob at vermin fangs

In human gore imbued.

Out- out are the lights- out all!

And, over each quivering form,

The curtain, a funeral pall,

Comes down with the rush of a storm,

While the angels, all pallid and wan,

Uprising, unveiling, affirm

That the play is the tragedy, “Man,”

And its hero the Conqueror Worm.

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe (Boston, 19 gennaio 1809 – Baltimora, 7 ottobre 1849) fu uno scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore, storyteller e saggista statunitense, inventore del racconto poliziesco, della letteratura dell’orrore e del giallo psicologico. Finisce per diventare anche uno dei rappresentanti maggiori del racconto gotico. Un genio che, come tanti altri, non ha avuto la fortuna di poter godere in vita del successo dei suoi capolavori, finito per morire di stenti e nella più amara desolazione.

Dopo la morte avvenuta nel 1846 per tubercolosi della bella e giovane moglie Virginia Clemm, Edgar Allan Poe sprofondò nella più cupa desolazione, fu travolto dal dolore e dal rimpianto che affogò nell’alcool – ancor più di quanto già abitualmente facesse. L’estrema povertà in cui viveva lo costrinse addirittura a usare le lenzuola del corredo matrimoniale (portate in dote dalla sposa) come sudario per la moglie stessa.

Storia atroce che ci colpisce e ci spinge a riflettere sul fatto che Edgar Allan Poe, come tanti altri geni della storia dell’uomo, sia vissuto in povertà senza la fortuna di poter godere del successo delle proprie opere. Certo è, però, che il suo nome vivrà per sempre, dando linfa e ispirazione a numerosi autori, registi, cantanti e band musicali, che dalla sua ispirazione hanno tratto, invece, il massimo profitto.