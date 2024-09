“Di salmastro e di terra è il tuo sguardo” (1945), la struggente poesia d’amore di Cesare Pavese

Una poesia in cui la donna amata e la natura sono le due protagoniste assolute, le due facce di una stessa medaglia. “Di salmastro e di terra è il tuo sguardo” è una poesia intrisa di passione che Cesare Pavese ha dedicato a Bianca Garufi, oggetto di un grande amore non corrisposto. Scopriamola insieme.

“Di salmastro e di terra è il tuo sguardo” di Cesare Pavese

Di salmastro e di terra

è il tuo sguardo. Un giorno

hai stillato di mare.

Ci sono state piante

al tuo fianco, calde,

sanno ancora di te.

L’agave e l’oleandro.

Tutto chiudi negli occhi.

Di salmastro e di terra

hai le vene, il fiato. Bava di vento caldo,

ombre di solleone −

tutto chiudi in te.

Sei la voce roca

della campagna, il grido

della quaglia nascosta,

il tepore del sasso.

La campagna è fatica,

la campagna è dolore

Con la notte il gesto

del contadino tace.

Sei la grande fatica

e la notte che sazia. Come la roccia e l’erba,

come terra, sei chiusa;

ti sbatti come il mare.

La parola non c’è

che ti può possedere

o fermare. Cogli

come la terra gli urti,

e ne fai vita, fiato

che carezza, silenzio.

Sei riarsa come il mare,

come un frutto di scoglio,

e non dici parole

e nessuno ti parla.

Un amore passionale e sofferto

Cesare Pavese compone “Di salmastro e di terra è il tuo sguardo” nel novembre 1945. La poesia, contenuta nella raccolta La terra e la morte, che riunisce nove componimenti ed è stata pubblicata per la prima volta nel 1947 nella rivista “Le tre Venezie”, è dedicata alla collega Bianca Garufi.

Di origini siciliane, Garufi nasce a Roma. È una scrittrice, poetessa e psicoanalista affermata. Fa la conoscenza di Pavese nel 1944, quando inizia a lavorare per la sede romana di Einaudi. Nasce un importante sodalizio professionale; ben presto, i sentimenti di Pavese si trasformano.

La donna diventa oggetto di un amore appassionato ma sofferto per via della mancata corrispondenza: Bianca è una donna forte, che sa di mare e di terra, e che non vuole conoscere l’amore dell’autore. È lei la donna che ispira i “Dialoghi con Leucò”, ed è lei la figura che si cela dietro all’accorato componimento che abbiamo appena letto.

In una crasi fra femminilità e natura, appaiono i contorni di una donna forte e libera, descritta quasi come fosse una dea ancestrale. Il poeta rivede nei tratti della natura che lo circonda – talvolta tiepida come un sasso, talvolta dolorosa e faticosa come la campagna – il volto amato. Un volto che “non dice parole”, che rifiuta di essere venerato.

Cesare Pavese

Cesare Pavese (1908-1950) è senza ombra di dubbio uno degli autori più importanti della letteratura italiana, uno scrittore e poeta che merita di essere scoperto e apprezzato anche dai lettori contemporanei.

Considerato uno degli interpreti più significativi del Novecento, Cesare Pavese ha raccontato nei suoi romanzi e nelle sue poesie, molte delle quali pubblicate postume, la realtà popolare e contadina, ma con uno sguardo sempre rivolto altre letterature europee. Fu tra i primi a interessarsi alla letteratura statunitense, di cui fu anche traduttore.

Le parole di Franco Arminio sulle poesie di Pavese

Il poeta Franco Arminio a proposito delle poesia di Pavese scrive che “hanno poco meno di cento anni, ma sono fresche e vive”:

“Pavese le ha scritte per aprire un’altra strada alla poesia italiana e ora più che mai si capisce benissimo che ci è riuscito. Queste poesie si leggono perché riescono ad appartenere perfettamente al loro tempo e anche al nostro. Sono antiche e nuove. Sono la nostra casa in collina. Un luogo in cui ritirarci un poco dal presente, non dal mondo”.

(Tratto dalla prefazione a “Poesie” di Cesare Pavese)

