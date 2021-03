“Chi sei tu, lettore?” la poesia di Tagore sull’immortalità della letteratura

“Chi sei tu, lettore?” è una poesia di Rabindranath Tagore , perfetta per celebrare la nobile attività della lettura, che si festeggia il 24 Marzo di ogni anno. Una giornata internazionale per ricordare insieme l’importanza del leggere un libro, una poesia, un giornale. In questo anno difficile, complesso in molteplici aspetti, la lettura ci ha salvato e per questo è giusto festeggiarla.

La poesia e la letteratura ci rendono vivi

Rabindranath Tagore parla ai suoi posteri, a colore che leggeranno le sue parole tra cent’anni o quelli che le stanno leggendo ora. In questo modo sottolinea immediatamente una caratteristica fondamentale della poesia e delle parole scritte: l’immortalità. Possono passare gli anni, possono cambiare le persone il mondo con esse, ma ciò che è scritto non può cambiare. Per questo Tagore, attaccato alla sfera spirituale delle nostre vite, chiede: “chi sei tu, lettore?”

Non potendo lasciarci una fotografia delle sue giornate o del sole, del cielo, sotto i quali lui vive, sceglie di descriverci tutto ciò. Invita il suo lettore a fare uguale, a cogliere e a rubare con gli occhi i dettagli del mondo, per non perderne mai la memoria. La poesia si fa portavoce di luoghi lontani e immagini del passato, vive ancora oggi nei nostri giorni.

L’input che vuole darci Tagore è che con la poesia tutto prende una forma diversa, ci ricorda che lettura ci unisce e ci rende sensibili alle essenza più profonde.

Chi sei tu, lettore? La poesia

Chi sei tu, lettore che leggi

le mie parole tra un centinaio d’anni?

Non posso inviarti un solo fiore

della ricchezza di questa primavera,

una sola striatura d’oro

delle nubi lontane.

Apri le porte e guardati intorno.

Dal tuo giardino in fiore cogli

i ricordi fragranti dei fiori svaniti

un centinaio d’anni fa.

Nella gioia del tuo cuore possa tu sentire

la gioia vivente che cantò

in un mattino di primavera,

mandando la sua voce lieta

attraverso un centinaio d’anni.

