“Ballata scritta in una clinica” di Montale, la guerra nel cuore e nel mondo

I venti di guerra non sembrano arrestarsi. In una condizione di tale precarietà, leggere "Ballata in una clinica" di Eugenio Montale ci fa ricordare quanto sia terribile vivere in un mondo in cui dominano armi e violenza.

Chi avrebbe mai immaginato che la parola “guerra” potesse diventare così usata, così concreta e presente nelle nostre vite? La minaccia della guerra e delle armi nucleari incide sempre di più nelle nostre giornate. Non si parla d’altro sui giornali, in tv, sui social. La poesia che condividiamo con voi oggi, tratta da “La bufera e altro” di Eugenio Montale, racconta la bruttura dell’esperienza bellica e ci fa ritornare ad un passato che appare familiare, come fosse il nostro presente. Perché le armi e la guerra sono sempre scelte sbagliate, che non possono che generare negatività, paura, dolore, morte.

“Ballata scritta in una clinica”, in particolare, racconta due tipi di guerra: quella del mondo, che sta andando rapidamente in frantumi insieme al barlume di umanità che rimane attaccato al cuore degli uomini, e quella del cuore del poeta, sofferente a causa della malattia e della conseguente morte della moglie, a cui infatti è dedicata la profonda lirica, in cui la desolazione del poeta si mescola indistintamente alla desolazione del mondo.

Ballata scritta in una clinica di Eugenio Montale

Nel solco dell’emergenza:

quando si sciolse oltremonte

la folle cometa agostana

nell’aria ancora serena

– ma buio, per noi, e terrore

e crolli di altane e di ponti

su noi come Giona sepolti

nel ventre della balena –

ed io mi volsi e lo specchio

di me più non era lo stesso

perché la gola ed il petto

t’avevano chiuso di colpo

in un manichino di gesso.

Nel cavo delle tue orbite

brillavano lenti di lacrime

più spesse di questi tuoi grossi

occhiali di tartaruga

che a notte ti tolgo e avvicino

alle fiale della morfina.

L’iddio taurino non era

il nostro, ma il Dio che colora

di fuoco i gigli del fosso:

Ariete invocai e la fuga

del mostro cornuto travolse

con l’ultimo orgoglio anche il cuore

schiantato dalla tua tosse.

Attendo un cenno, se è prossima

l’ora del ratto finale:

son pronto e la penitenza

s’inizia fin d’ora nel cupo

singulto di valli e dirupi

dell’altra Emergenza.

Hai messo sul comodino

il bulldog di legno, la sveglia

col fosforo sulle lancette

che spande un tenue lucore

sul tuo dormiveglia,

il nulla che basta a chi vuole

forzare la porta stretta;

e fuori, rossa, s’inasta,

si spiega sul bianco una croce.

Con te anch’io m’affaccio alla voce

che irrompe nell’alba, all’enorme

presenza dei morti; e poi l’ululo

del cane di legno è il mio, muto.

Eugenio Montale

Eugenio Montale nasce a Genova il 12 ottobre 1896 da una famiglia benestante. Il padre di Eugenio è infatti proprietario di una ditta che produce prodotti chimici. L’infanzia e l’adolescenza sono segnate dalla salute precaria, che non permette al giovane di condurre la vita gioiosa e spensierata che si addice ai ragazzi della sua età.

A causa delle continue polmoniti, Eugenio Montale viene indirizzato verso gli studi tecnici, più rapidi e meno impegnativi di quelli classici. Diplomatosi in ragioneria con ottimi voti nel 1915, coltiva tuttavia la passione per la cultura umanistica studiando da autodidatta e frequentando le lezioni di filosofia della sorella Marianna, iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia. Intanto, la Prima Guerra Mondiale esige nuove reclute. È così che, nel 1917, Montale viene arruolato nella fanteria dopo aver svolto il servizio militare e combatte fino al 1920, quando viene congedato con il grado di tenente.

Negli anni ’20, il fascismo comincia a diffondersi in Italia. Eugenio Montale è uno dei tanti intellettuali che nel 1925 sottoscrive il “Manifesto degli intellettuali antifascisti” concepito da Benedetto Croce. Questo è un anno fondamentale nella vita del poeta: al 1925 risale, infatti, la prima pubblicazione di “Ossi di seppia”, che segna un punto di svolta nella carriera letteraria di Montale.

Nel 1927, Eugenio Montale si trasferisce a Firenze, dove collabora con importanti riviste e dirige il Gabinetto Vieusseux, incarico da cui viene allontanato nel 1938 a causa della sua riluttanza nei confronti del fascismo. Nonostante ciò, il soggiorno fiorentino è uno dei periodi più pieni e vivaci della vita di Montale, che qui compone le “Occasioni” e incontra per la prima volta Irma Brandeis e in seguito anche Drusilla Tanzi, che diventerà moglie del poeta.

Eugenio Montale si trasferisce a Milano nel 1948. Qui, comincia a collaborare con il Corriere della Sera, giornale per cui scrive critiche letterarie, reportage e articoli più generici. Montale continua a pubblicare opere in versi e in prosa, nel 1962 sposa finalmente Drusilla Tanzi, dopo 23 anni di fidanzamento.

Il matrimonio non è destinato a durare: Drusilla muore nell’ottobre del 1963, dopo un periodo di dolore e malattia. A lei è dedicata la raccolta “Xenia”. La poesia montaliana si fa più cupa, disillusa: i versi cantano il distacco dalla vita, i cambiamenti della modernità, le trasformazioni culturali. Nel 1975, il poeta viene insignito del Premio Nobel per la Letteratura “per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni”.

Muore il 12 settembre 1981 nella clinica San Pio X. Viene sepolto a Firenze, accanto alla moglie Drusilla.