Auschwitz, la poesia di Salvatore Quasimodo contro ogni forma di violenza

Auschwitz di Salvatore Quasimodo è una poesia dedicata alla Shoah e che rappresenta uno dei più importanti manifesti del ‘900 contro l’antisemitismo, il razzismo, la barbarie, la violenza, il fondamentalismo.

In occasione del 27 gennaio, la Giornata della Memoria, vogliamo offrire questa poesia del grande Premio Nobel italiano, perché ci invita a prendere posizione in modo netto e deciso contro tutti coloro che si macchiano di violenza e barbarie nei confronti del prossimo.

Vale per i singoli e vale per le collettività. Non può esserci spazio per l’omertà e la vigliaccheria se si vuole fermare il male. Far finta di niente rende complici allo stesso identico modo di chi compie violenza.

Auschwitz fu pubblicata all’interno della raccolta Il falso e vero verde (1956). Questa raccolta segna il passaggio, come sottolineò Goffredo Bellonci nella prima introduzione, del poeta siciliano dalla cosiddetta “poesia pura” (ossia l’Ermetismo) a una “poesia nuova”, definita “neorealismo”, che si pone come principio poetico l’impegno sociale, ovvero il compito del poeta di denunciare i mali e le debolezze della società e dell’umanità.

Auschwitz fu scritta da Salvatore Quasimodo pochi anni dopo la rivelazione dell’orrore dei campi di sterminio nazisti. Un orrore che colpì il mondo intero e che non lascio insensibile il poeta, sempre attento a cogliere le piccole grandi emozioni individuali e collettive.

Quasimodo attraverso questa poesia vuole lanciare un monito forte e chiaro: Non deve mai più accadere!

La poesia di Salvatore Quasimodo rivela una contemporaneità stilistica che rende manifesto il grande genio dell’autore. Mutuando dalla lirica classica Quasimodo scrive i suoi versi come testimonianza.

L’autore nella poesia si rivolge a qualcuno di caro (amore) facendo vivere, come se scorressero le immagini di un film, l’orrore del campo di concentramento.

Non c’è vita nei versi di Quasimodo, ma solo il gelo della morte. Il male che si è generato ad Auschwitz è tangibile e intenso, neppure la pioggia riesce a purificare gli orrori commessi nel lager.

“Il lavoro vi renderà liberi”, quella maledetta insegna che apriva le porte di Auschwitz, diventa il simbolo dell’inferno creato dai nazisti.

Auschwitz è il simbolo della tragedia umana e Quasimodo sembra denunciare tutti nessuno escluso, compreso sé stesso, per non aver impedito che questa tragedia potesse avvenire.

L’omertà di molti ha permesso allo sterminio ingiustificato. Tutto ciò non dovrà mai più accadere, afferma quasi con rabbia Quasimodo negli ultimi versi della poesia.

Auschwitz di Salvatore Quasimodo

Laggiù, ad Auschwitz, lontano dalla Vistola,

amore, lungo la pianura nordica,

in un campo di morte: fredda, funebre,

la pioggia sulla ruggine dei pali

e i grovigli di ferro dei recinti:

e non albero o uccelli nell’aria grigia

o su dal nostro pensiero, ma inerzia

e dolore che la memoria lascia

al suo silenzio senza ironia o ira.

Tu non vuoi elegie, idilli: solo

ragioni della nostra sorte, qui,

tu, tenera ai contrasti della mente,

incerta a una presenza

chiara della vita. E la vita è qui,

in ogni no che pare una certezza:

qui udremo piangere l’angelo il mostro

le nostre ore future

battere l’al di là, che è qui, in eterno

e in movimento, non in un’immagine

di sogni, di possibile pietà.

E qui le metamorfosi, qui i miti.

Senza nome di simboli o d’un dio,

sono cronaca, luoghi della terra,

sono Auschwitz, amore. Come subito

si mutò in fumo d’ombra

il caro corpo d’Alfeo e d’Aretusa!

Da quell’inferno aperto da una scritta

bianca: “Il lavoro vi renderà liberi”

uscì continuo il fumo

di migliaia di donne spinte fuori

all’alba dai canili contro il muro

del tiro a segno o soffocate urlando

misericordia all’acqua con la bocca

di scheletro sotto le docce a gas.

Le troverai tu, soldato, nella tua

storia in forme di fiumi, d’animali,

o sei tu pure cenere d’Auschwitz,

medaglia di silenzio?

Restano lunghe trecce chiuse in urne

di vetro ancora strette da amuleti

e ombre infinite di piccole scarpe

e di sciarpe d’ebrei: sono reliquie

d’un tempo di saggezza, di sapienza

dell’uomo che si fa misura d’armi,

sono i miti, le nostre metamorfosi.

Sulle distese dove amore e pianto

marcirono e pietà, sotto la pioggia,

laggiù, batteva un no dentro di noi,

un no alla morte, morta ad Auschwitz,

per non ripetere, da quella buca

di cenere, la morte.