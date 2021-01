Audre Lorde e la poesia per difendere il valore di ogni donna

Per Audre Lorde le parole sono sempre state le armi migliori, una vera e propria missione. Ma chi era davvero la Lorde? Per definirla, forse, sarebbe meglio utilizzare le sue parole:

il “mio potere di donna consiste nel definire me stessa e non farmi definire dall’esterno”. Nera, lesbica, madre, guerriera, poeta: perché “non esiste una battaglia monotematica perché noi non viviamo vite monotematiche“. Questa sua poesia, intitolata “A Woman Speak” è dedicata ad ogni donna ed è rappresentativa della sua battaglia. Una battaglia che combattiamo ancora oggi.

Il valore dell’universo femminile

Audre Lorde ha iniziato a scrivere poesie perché quelle che già c’erano non le bastavano più. Così ha alzato la sua voce e ha iniziato la sua battaglia per i diritti della donna con le parole. Parole che sono diventate un ponte, un ponte per chi si sente “diverso”. Questa poesia, a Woman Speak, è un inno all’essere donna. Soprattutto un inno ad essere nera, lesbica, fuori dagli schemi.

Una vera e propria Outsider, che, nonostante la sua solitudine e malinconia, ha saputo trovare la forza di essere se stessa attraverso l’arte.

“L’arte non può essere mai fine a se stessa. Ciò che ho visto era sbagliato e dovevo far sentire la mia voce. Amavo la poesia e amavo le parole. Ma la loro bellezza doveva avere lo scopo di cambiare la mia vita, o ne sarei morta. Se non ho modo di incanalare questo dolore e cambiarlo, mi ucciderà. Così ha inizio la protesta sociale”.

La poesia per la parità dei diritti di ogni donna

Questo è il testo della poesia (in inglese) di Audre Lorde. Per capirei il senso e il messaggio di tutto, basta soffermarsi sul finale della poesia che recita “I am Woman and not a white” (sono una donna e non un bianco), per capire il senso della lotta portata avanti da questa incredibile poetessa.

La poesia

Moon marked and touched by sun

my magic is unwritten

but when the sea turns back

it will leave my shape behind.

I seek no favor

untouched by blood

unrelenting as the curse of love

permanent as my errors

or my pride

I do not mix

love with pity

nor hate with scorn

and if you would know me

look into the entrails of Uranus

where the restless oceans pound.

I do not dwell

within my birth nor my divinities

who am ageless and half-grown

and still seeking

my sisters

witches in Dahomey

wear me inside their coiled cloths

as our mother did

mourning.

I have been woman

for a long time

beware my smile

I am treacherous with old magic

and the noon’s new fury

with all your wide futures

promised

I am

woman

and not white.

Stella Grillo

