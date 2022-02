“Ariel”, la poesia di Sylvia Plath per riflettere sulla vita

La poesia

“Ariel” è il componimento che abbiamo scelto per ricordare la poetessa americana Sylvia Plath, nata a Boston il 27 ottobre 1932 e morta a Londra l’11 febbraio 1963. Tra le sue poesie più potenti, “Ariel” fu scritta il 26 ottobre del 1962 e pubblicata nell’omonima raccolta postuma del 1965.

“Ariel”

Stasi nel buio.

Poi l’insostanziale azzurro

riversarsi di altura e lontananze.

Leonessa di Dio,

come ci compenetriamo,

perno di talloni e ginocchia!-il solco

si fende e passa, fratello

all’arco bruno

del collo che non posso afferrare,

bacche occhi-di-negro

gettano scuri

uncini-

nere boccate dolci di sangue,

ombre.

Qualcos’altro

mi solleva per l’aria-

Cosce, criniera;

scaglie dai miei talloni.

Bianca

Godiva, mi spoglio-

morte mani, morte costrizioni.

E ora io

schiumo in grano, un luccichio di mari.

Il grido del bambino

si dissolve nel muro.

E io

sono la freccia,

la rugiada che vola

suicida, fatta una con lo slancio

dentro l’occhio

scarlatto, il crogiolo del mattino.

Il senso della vita cercando la libertà

La poesia di Sylvia Plath parte da un ricordo. Ariel era infatti il cavallo che aveva quando era bambina e con la quale riusciva a sentire concretamente una serenità coinvolgente. Sylvia Plath parte da qui, dalla sensazione di libertà e leggerezza che le regalava una cavalcata. Una sensazione e un legame che le mancano profondamente. L’inizio della poesia racconta proprio una corsa sfrenata e liberatoria, dove persona e natura si fondono e finalmente Plath riprende fiato dopo l’estenuante pesantezza della vita durante il giorno. Ariel però è anche spirito intrappolato da Calibano nella “Tempesta” di Shakespeare. Una dimostrazione della personalità della poetessa, viva e potente ma soffocata dal dolore che la tormenta. Una sorta di richiesta di aiuto mai colta.

Sylvia Plath

Sylvia Plath nacque a Boston il 27 ottobre del 1932. Dimostrò un talento precoce, pubblicando la sua prima poesia all’età di otto anni. Nello stesso anno, suo padre subì l’amputazione di una gamba e morì in seguito alle complicazioni di un diabete mellito diagnosticato troppo tardi, il 5 ottobre 1940. La perdita del padre lasciò un segno indelebile nella vita della poetessa. Sylvia Plath soffrì durante tutta la sua vita adulta per una grave forma di depressione ricorrente tra periodi di intensa vitalità. Il 26 Agosto 1953 tentò per la prima volta il suicidio. A Cambridge, conobbe il poeta inglese Ted Hughes che sposò nel 1956. Ebbero due figli, ma divorziarono nel 1962. Sylvia Plath si suicidò l’11 febbraio 1963.