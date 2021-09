“La morte, l’amore e la vita”, una poesia per parlare a cuore aperto alla persona amata

Share on Email

A volte basta poco per riparare ai danni compiuti con leggerezza e superficialità, sottolineare l’importanza della persona amata nella nostra vita è sempre un buon modo per scusarsi. I versi di Paul Eluard tratti dalla poesia La morte, l’amore e la vita ci permettono di parlare a cuore aperto alla persona amata, riconoscendo la nostra fragilità e i nostri errori.

La morte, l’amore e la vita

Ho creduto di poter spezzare il profondo e l’immenso

Con il mio dolore nudo senza contatto senza eco

Mi sono steso nella mia prigione dalle vergini porte

Come un morto ragionevole che ha saputo morire

Un morto coronato soltanto dal suo nulla

Mi sono steso sulle onde assurde

Del veleno assorbito per amore della cenere

La solitudine mi è sembrata piú viva del sangue.

Volevo spezzare la vita

Volevo spartire la morte con la morte

Rendere il mio cuore al vuoto e il vuoto alla vita

Cancellare tutto che non restasse nulla né fiato né vetro

Nulla davanti nulla alle spalle nulla di intero

Avevo eliminato il gelo dalle mani giunte

Avevo eliminato l’ossatura invernale

Della promessa di vivere che si annulla.

Sei venuta tu e allora il fuoco si è riacceso

L’ombra ha ceduto il freddo dal basso si è riempito di stelle

E la terra si è ricoperta

Della tua carne chiara e io mi sono sentito leggero

Sei venuta tu la solitudine era vinta

Avevo una guida sulla terra io sapevo

Dove andare mi sapevo smisurato

Avanzavo e guadagnavo spazio e tempo

Andavo verso di te andavo senza fine verso la luce

La vita aveva un corpo alzava la sua vela la speranza

Il sonno grondava di sogni e la notte

Prometteva sguardi fiduciosi all’aurora

I raggi delle tue braccia spartivano la nebbia

La tua bocca era inumidita dalle prime rugiade

Il riposo abbagliato rimpiazzava la fatica

Io adoravo l’amore come nei primi miei giorni.

I campi sono arati le officine lampeggiano

E il grano fa il suo nido in una ondata enorme

La mietitura la vendemmia hanno testimoni innumerevoli

Nulla è semplice o singolare

Il mare è negli occhi del cielo e della notte

La foresta dà agli alberi la sicurezza

E i muri delle case hanno una pelle comune

E le strade si incrociano sempre.

Gli uomini son fatti per intendersi

Per capirsi per amarsi

Hanno dei figli che diventeranno padri di uomini

Hanno dei figli privi di case e di tetto

Che reinventeranno gli uomini

E la natura e la loro patria

Quella di tutti gli uomini

Quella di ogni tempo.

Amore ed emotività vibrante

Sulla composizione dei versi pubblicati nel 1951 nella raccolta “Le Phénix” non sappiamo molto, quindi è impossibile per noi risalire alla destinataria di questa tenera poesia. Ciò che traspare, però, è la vibrante emotività, un sentimento che arriva a noi pressoché immutato.