“Amore dopo amore” di Derek Walcott, la straordinaria poesia che ci insegna ad amarci

Non possiamo amare qualcun altro se prima non impariamo ad amare noi stessi. Scopri "Amore dopo amore", la straordinaria poesia in cui Derek Walcott celebra l'arte di ritrovarsi.

Quante persone ami? Fra loro, ci sei anche tu? Non è una domanda scontata. Spesso non ci vogliamo abbastanza bene. Non ci apprezziamo né ci trattiamo con benevolenza. Come possiamo amare qualcun altro se prima non amiamo noi stessi? “Amore dopo amore” è una splendida poesia di Derek Walcott che affronta proprio questo tema.

Scopriamola insieme.

Il passo più importante

Prima di continuare a leggere fermati. Chiudi gli occhi e respira profondamente. Ascolta il suono dell’aria che attraversa le tue vie respiratorie, senti come cambia il tuo corpo con un’azione così semplice, così meccanica, a cui non fai mai caso.

Quante altre cose passano inosservate nella tua vita, nonostante siano importanti come l’atto della respirazione?

Quando al mattino apri gli occhi ancora impastati di sonno e la prima luce del giorno ti attraversa le pupille. Quando a colazione senti profumo di buono e il tuo corpo si prepara ad accogliere il primo pasto della giornata. Quando ti muovi per andare al lavoro. Quando ti fermi per assaporare un caffè che sa di energia e ristoro al tempo stesso. Quando decidi di fare una passeggiata in solitaria per concludere una giornata stressante.

Ti senti? O vivi anestetizzato o anestetizzata dalla frenesia degli impegni? Magari non ti ascolti per abitudine, o per questioni di rapidità. Oppure non lo fai perché non vuoi soffrire. A volte, ascoltarsi significa anche dover fare i conti con realtà che vorremmo cancellare.

Non esiste nulla di più salutare di ricominciare a sentirsi, nonostante la difficoltà iniziale e la paura.

Non possiamo amarci se non ci conosciamo, se non ci assecondiamo, se non ci prendiamo cura di noi. Forse, per quanto sia temibile all’inizio, è ora di pensarci seriamente e di leggere “Amore dopo amore” con lo spirito di chi, fermo dinanzi a uno specchio, indugia sulla propria immagine non per trovare la posa migliore per apparire bene sui social o per dimostrare qualcosa a qualcuno.

Per osservarsi per intero, nelle luci e nelle ombre. Per toccare con consapevolezza anche i lati oscuri di sé. Per accarezzare le ferite. Per compatirsi, nel senso più letterale del termine: trovando la forza di affrontare le gioie, e soprattutto i dolori, insieme all’unica persona che può salvarci fino in fondo.

“Amore dopo amore” di Derek Walcott

Tempo verrà

in cui, con esultanza,

saluterai te stesso arrivato

alla tua porta, nel tuo proprio specchio,

e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro, e dirà: Siedi qui. Mangia.

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore

a se stesso, allo straniero che ti ha amato per tutta la tua vita, che hai ignorato

per un altro che ti sa a memoria.

Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore, le fotografie, le note disperate,

sbuccia via dallo specchio la tua immagine.

Siediti. E’ festa: la tua vita è in tavola.

Chi è Derek Walcott

Nato il 23 gennaio 1930 a Castries, Derek Walcott è stato un poeta e scrittore importante in tutto il mondo.

Le sue poesie e i suoi testi teatrali, scritti in inglese e in lingua creola, sono frutto dell’impegno durato una vita intera con lo scopo di imprimere su carta emozioni e stati d’animo ma anche di lasciare ai posteri l’eredità di una terra ancora poco conosciuta e apprezzata, dove le culture si mescolano a creare un incredibile, vivace melting pot.

L’opera dell’autore di “Amore dopo amore” si contraddistingue per la presenza di immagini e stilemi onirici, per la ricchezza deel linguaggio e per la proliferazione di un immaginario unico nel suo genere.

Derek Walcott ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 1992 e ha insegnato Scrittura creativa presso la Brown University di Providence, negli Stati Uniti.

