“Amor mio non dire niente”, una poesia di Louis Aragon che racconta l’amore e la fugacità della vita

Il 3 ottobre del 1897 nasceva a Parigi Louis Aragon, poeta e scrittore francese, membro dell’Académie Goncourt nonché fra i fondatori del Movimento Surrealista. Ricordiamo Aragon attraverso uno dei suoi componimenti più belli e toccanti, contenuto nella raccolta “La Diane Française“: “Amor mio non dire niente“, che racconta l’amore ma anche la transitorietà della condizione umana.

“Amor mio non dire niente” di Louis Aragon unisce due delle tematiche esistenziali più importanti per l’essere umano: l’amore e il tempo.

Tutti ci interroghiamo sul tempo che scorre e sulla nostra fragilità. Il nostro essere transitori ci spaventa, ci ferisce, ci plasma. Non ci pensiamo sempre, magari distratti dalle faccende quotidiane e dai mille impegni che occupano le nostre giornate. Ma se ci pensiamo, quanta paura e quanta consapevolezza ci invadono il cuore…

Ci sono momenti in cui la fugacità della vita appare più chiara, resa evidente da eventi personali o da tragedie collettive come le guerre. Louis Aragon compone molte delle sue poesie durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Proprio questo momento storico tanto delicato spinge artisti e intellettuali a interrogarsi sulla caducità del reale e dell’uomo.

Esiste qualcosa in grado di mitigare una sensazione tanto forte e spaesante? La risposta di Louis Aragon è racchiusa in “Amor mio non dire niente”: l’amore e la scrittura confortano, rendendo meno duro il contrasto con la tragedia.

Ecco davanti a me la grande verità dell’inverno Ogni uomo ha il destino della favilla Altro l’uomo non è

Adesso so perché sono venuto al mondo Racconteranno un giorno la mia storia e le sue mille peripezie Ma tutto è soltanto un vano agitarsi inganno ghirlande di una sera in una casa di poveri Adesso so per che cosa sono nato

Simile ai fantasmi delle folle Un sembiante di noi stessi forse per l’ultima volta Ed è come se d’un tratto tutto ciò che fu e ancora può essere

Una pietra o un cuore una cosa perfetta Una cosa finita eppure viva ancora Che più s’allontana e meno è pietra Oh pozzo rovesciato dove la preda dall’ombra sull’uccello s’avventa Una pietra che pure è uguale a ogni altra In fin dei conti che si stanca di tutto e finisce con l’essere soltanto una tomba

Nient’altro che il peso precipite l’impercettibile Canto perduto La meraviglia fuggita via strappata e osteggiata Forse già o no Non ancora amore Soltanto l’intollerabile ritardo smisurato Dal sicuro annientamento atrocemente rinviato

Nessuna superficie colpita nessun rimbalzo di pareti Niente l’universo altro non è che attesa e ho preso la tua mano Nessuna eco essa cade e per quanto tenda l’orecchio Niente nemmeno un sospiro una parvenza di suono Più cade e più attraversa le tenebre Più la vertigine cresce più ratta è la sua notte

Questo lungo percorso che ha fatto per trovare soltanto l’abisso Questo interminabile tragitto senza altro rumore che la durata E dal non sentire nessun’acqua lontana nasce una sorta di spavento

Amor mio non dire niente lascia cadere queste due parole nel silenzio Come una pietra a lungo lisciata fra i palmi delle mie mani Una pietra veloce e pesante una pietra Che cada nel profondo della nostra vita

Mon amour ne dis rien laisse tomber ces deux mots-là dans le silence

Comme une pierre longtemps polie entre les paumes de mes mains

Une pierre prompte et pesante une pierre

Profonde par sa chute à travers notre vie

Ce long cheminement qu’elle fait à ne rien rencontrer que l’abîme

Cet interminable chemin sans bruit que la durée

Et de n’entendre aucune eau lointaine il naît une espèce d’effroi

Aucune surface frappée aucun rebondissement de parois

Rien l’univers n’est plus qu’attendre et j’ai pris ta main

Nul écho cela tombe et j’ai beau tendre l’oreille

Rien pas même un soupir une pâme de son

Plus elle tombe et plus elle traverse les ténèbres

Plus le vertige croît plus rapide est sa nuit

Rien que le poids précipité l’imperceptible

Chant perdu

La merveille échappée emportée et heurtée

Déjà peut-être Ou non Non pas encore amour

Rien que l’insupportable délai sans mesure

À l’écrasement sûr atrocement remis

Une pierre ou un cœur une chose parfaite

Une chose achevée et vivante pourtant

Et plus cela s’éloigne et moins c’est une pierre

Ô puits inverse où la proie après l’ombre pique vers l’oiseau

Une pierre pourtant comme toutes les pierres

Au bout du compte qui se lasse de tout et finit par n’être qu’un tombeau

Écoute écoute Il semble à la margelle

Remonter non le cri le heurt ou la brisure

Mais vague et tournoyante incertaine apeurée

Une lueur des fonds pâle et pure

Pareille aux apparitions dans les récits d’enfance

Une couleur de nous-mêmes peut-être pour la dernière fois

Et c’est comme si tout ce qui fut soudain tout ce qui peut encore être

Venait de trouver explication parce que quelqu’un

Qu’on n’avait pas vu entrer a relevé le rideau de la fenêtre

Et la pierre là-bas continue à profondeur d’étoile

Je sais maintenant pourquoi je suis né au monde

On racontera mon histoire un jour et ses mille péripéties

Mais tout cela n’est qu’agitation trompe-l’œil guirlandes pour un soir dans une maison de pauvres

Je sais maintenant pourquoi je suis né

Et la pierre descend parmi les nébuleuses

Où est le haut où est le bas dans ce ciel inférieur

Tout ce que j’ai dit tout ce que j’ai fait ce que j’ai paru être

Feuillage feuillage qui meurt et ne laisse à l’arbre que le geste nu de ses bras

Voilà devant moi la grande vérité de l’hiver

Tout homme a le destin de l’étincelle Tout homme n’est

Qu’une éphémère et que suis-je de plus que tout homme

Mon orgueil est d’avoir aimé

Rien d’autre

Et la pierre s’enfonce sans fin dans la poussière des planètes

Je ne suis qu’un peu de vin renversé mais le vin

Témoigne de l’ivresse au petit matin blême

Rien d’autre

J’étais né pour ces mots que j’ai dits

Mon amour